65 yaş üstü için grip aşıları tanımlanmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için grip aşılarının tanımlandığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler, üst solunum yolu enfeksiyonu olan nezle, grip gibi hastalıkları da önlemişti.

Ancak bu yıl kısıtlamaların gevşetilmesiyle beraber maske kullanımına da dikkat edilmemeye başlandı. Bu nedenle üst solunum yolu enfeksiyonlarının da görülebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, bir adım attı.

Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzeri vatandaşlar için grip aşısının tanımlanmaya başladığını söyledi:

"65 YAŞ ÜZERİ İÇİN GRİP AŞILARI TANIMLANMAYA BAŞLANMIŞTIR"

"Geçen yıl bildiğiniz üzere influenza neredeyse hiç görülmedi. Tüm dünyada gerek maske kullanımı sebebiyle gerekse virüsün yayılım yollarının sınırlanmış olması sebepleriyle bir influenza salgını görülmedi. Bu yıl dünyada influenza artış eğiliminde olmasına rağmen, henüz ülkemizde görülmedi. Ancak diğer solunum yolları virüsleri ise yaygın şekilde görülmeye başladı.

Bu durum maske ve mesafe kullanımında bu yıl geçen yıla göre daha gevşek olduğumuzu gösteriyor. Tedbir bizi influenzaya karşı da korur. 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır. Aşılar stoklara girdikçe influenza aşısı tanımlanmaya devam edilecektir."







