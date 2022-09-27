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    65 yaş üstü ve kronik hastalar için grip aşıları tanımlandı

    Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar için grip aşılarını e-Nabız sisteminde tanımladı.
    • AA
    • 27.09.2022 - 20:08
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 20:14
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    65 yaş üstü ve kronik hastalar için grip aşıları tanımlandı

    Bakanlıkça belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldı. Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek.

    65 yaş üzeri ve kronik hastalar,  grip aşısı olabilecek

    Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.

    "Yeterli miktarda grip aşımız mevcut"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kabine Toplantısı sonrasında grip aşılarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut." ifadelerini kullanmıştı.

    65 yaş üstü ve kronik hastalar için grip aşıları tanımlandı #1


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