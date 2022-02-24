Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının zamanı araştırılıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının seyrine dair gelişmeleri değerlendiriyor.

Bakan Koca toplantıdan sonra gündeme gelen konulara ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendiriyor.

Salgına dair detayların görüşüldüğü toplantıda maskelerin çıkarılıp çıkarılmayacağına dair detaylar görüşülecek.

Bu kapsamda maskelerin çıkarılıp çıkarılmayacağını merak edenlerin gözü, Fahrettin Koca'da olacak.

Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim Kurulu toplantısının dün yapılması bekleniyordu. Ancak toplantı ertelendi ve konuya ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir.'' denildi.

MASADAKİ KONULAR

Bakan Koca, geçtiğimiz hafta şu açıklamaları yaptı;

"Gelecek hafta düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak".