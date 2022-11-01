7 günde daha düz bir karın için 4 basit ipucu ve örnek diyet programı

7 günde daha düz bir karın için 4 basit ipucu ve örnek diyet programı

Fazla kilolarınızı veremiyor musunuz? Umutsuzluğa kapılmayın, hızlı bir şekilde forma girebilirsiniz. İşte 7 gün gibi kısa bir sürede daha ince bir bele kavuşmak için ipuçları ve örnek diyet menüsü...

Görmek istemediğiniz fazla kilolardan birkaç gün içinde kurtulamazsınız, ancak gerçekten iyi hissetmek için çok şey yapabilirsiniz. Birkaç etkili pucu ile kendinize sıkı ve düz bir karın oluşturabilirsiniz.

Bir davete hazırlanıyorsanız ve en dar kıyafetlerinize bile sığmak istiyorsanız, bu bir haftalık planı denemelisiniz!

İşte 7 günde daha düz bir karın için 4 basit ipucu.

1. İpucu

Emin olmanız gereken şey, yeterince sağlıklı protein tüketmek ve şişkinliğe neden olan gıdalardan kaçınmaktır.

2. İpucu

Her gün en az 1,5-2 litre sıvı içmeniz önemlidir. Gazlı ve şekerli içecekler ve alkol artık yasak! Ek olarak, aşağıdaki iyi tavsiyeye de kulak vermelisiniz, devam edin...

3. İpucu

Aşağıdaki gıdalar, bireysel hassasiyete bağlı olarak şişkinliğe neden olabileceğinden dikkatli tüketilmelidir. Birkaç gün onlarsız beslenmeyi deneyin veya alımınızı en aza indirin.

Baklagiller: Mercimek, bezelye, fasulye.

Süt ürünleri: Birçok insan süt ürünlerindeki laktoza şişkinlik ile tepki verir.

Soğan: Bazı kişilerde bağırsaklarda gaz oluşumunu artıran maddeler içerirler.

Tahıllar: Tahıl içeren ürünlerden dolayı şişkinlik geliştirirseniz, glütene duyarlı olabilirsiniz.

Mayalı hamur: Özellikle taze yapılmış mayalı hamur yedikten sonra, tam olarak maya nedeniyle şişkinlik oluşabilir.

İşlenmiş et ürünleri: İçlerindeki lezzet arttırıcılar ve şeker şişkinliğe neden olabilir.

Bazı sebzeler: Lahana gibi koyu yeşil sebzeler şişkinliğe neden olabilir ve çiğ sebze yese bile birçok insan özellikle gece geç saatlerde bu sorunu yaşar.

4. İpucu

Çay için!

Zencefil-limon otu detoks çayı

Zencefil detoksa yardımcı olur, limon otu şişkinliği giderir. Bir parça zencefili küçük parçalara ayırın, ardından 1 yemek kaşığı limon otu ile birlikte bir bardağa koyun, üzerine sıcak su dökün ve karışımı 10 dakika bekletin. Ana yemeklerden sonra tüketin.

Açlığı önlemek için şifalı çay

1 tatlı kaşığı mate çayı ile 1 tatlı kaşığı ebegümeci yaprağını sıcak suda kaynatın. Mate iştahı azaltır ve kafein içeriği metabolizmayı uyarır, ebegümeci yaprakları mide ve bağırsaklar üzerinde iyi bir etkiye sahiptir.

Daha düz bir karın için örnek menü

Menünüzü şu şekilde oluşturabilirsiniz:

Kahvaltı:

1 kişilik jambonlu yumurta - 50 gr yağsız tavuk göğsü jambonu ve çeyrek kırmızı soğanı dilimleyin. 2 yumurtayı 2 yemek kaşığı az yağlı sütle çırpın ve tuz ve karabiberle tatlandırın. Soğanı ve jambonu 1 tatlı kaşığı zeytinyağında kavurun, üzerine yumurtayı dökün ve omlet yapın. Domates ve salatalık ile servis yapın.

Öğle yemeği:

1 kişilik salsa soslu kıymalı rulo salata - 1 adet yeşil soğan, 2 adet domates ve 1 küçük arpacık soğanı doğrayın. 1 yemek kaşığı balzamik sirkeyi 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın, tuz ve karabiberle tatlandırın. 5-6 fesleğen yaprağını doğrayın, ardından soğan ve domatesle birlikte sosa ekleyin. Yarım kabağı rendeleyin. 1 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavada ısıtın, ardından 50 gr yağsız kıyma ve çeyrek baş ince doğranmış kırmızı soğanı karıştırın. Yaklaşık 5 dakika sonra kabakları ekleyin, tuz, karabiber ve biraz pul biberle tatlandırın ve birkaç dakika daha kızartın. 2 büyük marul yaprağını yıkayın. Yarım avokadoyu küçük küpler halinde kesin ve üzerine 1 tatlı kaşığı limon suyu gezdirin. Kıymaya 4'de 3 oranında domates salsa sos ekleyin ve salata yapraklarını bununla ve avokado ile doldurun. Kalan salsa sosu yanında servis edin.

Akşam yemeği:

1 kişilik brokoli pesto soslu kabak makarna salatası - Yarım kabağı rendeleyin ve 1 avuç dolusu roka ile karıştırın. 125 gr brokoliyi yıkayın, çiçek salkımına ayırın, ardından sıcak, tuzlu suda birkaç dakika pişirin. Ardından 15 gr dilimlenmiş badem, 15 gr rendelenmiş parmesan, 25 ml zeytinyağı, tuz ve karabiber ile püre haline getirin. Pestoyu sebzeler ve 40 gr pişmiş makarna ile karıştırın.

Tatlı:

Kakaolu muz kreması - Muzu çatalla ezin, ardından 50 ml badem veya pirinç sütü ve 2 yemek kaşığı az yağlı kakao tozu ile karıştırın. Sıvı tatlandırıcı ile karıştırın ve tatlandırın.