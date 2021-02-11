70 yaş ve üstü için aşı randevusu nasıl alınır? MHRS koronavirüs aşı başvurusu nasıl yapılır?

70 yaş ve üstü için aşı randevusu nasıl alınır? MHRS koronavirüs aşı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'de koronavirüs aşı uygulaması öncelik sıralarına göre uygulanıyor. 70 yaş üstü vatandaşlar nasıl aşı randevusu alınır sorusunu merak ediyor. İşte detaylar..

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 70 yaş ve üstü vatandaşların aşı sırasıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Öncelik sırasına göre uygulanması plananlanan aşılar sağlık çalışanlarının ardından risk ve yaş gruplarına göre ilerliyor.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden veya ALO 182'yi arayarak aşı randevusu alınabiliyor.

70 yaş ve üstü vatandaşlar aşı randevusu nasıl alınır merak ediyor. İşte 70 yaş üstü için aşı randevusu alma işlemi ve detayları..

70 YAŞ ÜZERİ İÇİN AŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşı olacak mıyız ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebilecek. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin;

"Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak. "11 Şubat Perşembe gününden itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak" ifadelerini kullandı.

70 YAŞ İÇİN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya ALO 182’den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web’den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.