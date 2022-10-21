700 yıl önceki veba salgını mirası tehdit ediyor

700 yıl önce yaşanan ve yaşandığı bölgede büyük can kayıplarına neden olan veba salgını, görünürde geçti ama izleri günümüze kadar insanları takip etti.

Dünya, koronavirüs salgını ile karşılaştığında yaşadıklarının izini hala taşıyor. Pandemi olarak adlandırılan bu felaketler cana mal olurken hayatı felce uğrattığı için sosyal ve ekonomik açıdan birçok olumsuz etki bırakıyor.

Geçmiş yüzyıllarda da veba hastalığı geniş çaplı bir coğrafyada etkili olmuş, on yıllar boyunca sürmüş ve hastalıktan kurtulmak hiç de kolay olmamıştı.

Vebanın etkisi insanlığı takip ediyor

Vebadan kurtulunduğunu düşünsek de yüzyıllar öncesinde kaldı desek de yapılan bir araştırma ortaya koydu ki; vebanın etkisi bizi takip etmeye devam ediyor.

Vebadan kurtaran yararlı mutasyon hasta ediyor

Son yapılan bir araştırmada, insanların veba salgınından kurtulmasına yardımcı olduğu keşfedilen yararlı mutasyonların, günümüzde bazı otoimmün hastalıklara neden olduğu ortaya çıktı.

BBC'de yer alan habere göre, insanlık üzerinde inanılmaz izler bırakan veba salgını yaklaşık 700 yıl sonra hala insan sağlığını etkiliyor.

Avrupa'nın yarısı hayatını kaybetmişti

1300'lerin ortalarında Avrupa'yı kasıp kavuran ve "Kara Ölüm" olarak bilinen veba salgınında, kıta nüfusunun neredeyse yarısı hayatını kaybetti.

Araştırma yapıldı

Danimarka ve İngiltere'den veba çukurlarından alınan 206 antik iskeletin dişlerinden alınan DNA'yı analiz eden araştırmacılar, insan kalıntılarını Kara Ölüm öncesi, sırası veya sonrası şeklinde kategorize etti.

Yararlı mutasyonlu insanlar vebaya karşı dayanıklı

Araştırmada, yararlı mutasyonlara sahip insanların vebadan kurtulma olasılığının 40 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Yararlı mutasyonlara sahip olanlardan alınan kan örnekleri, enfeksiyona karşı söz konusu mutasyonlara sahip olmayanlara nazaran daha dayanıklı çıktı.

Genlerden miras kalıyor

Hayatta kalma olasılığı en yüksek olanların, anne ve babadan yüksek işlevli gen versiyonu miras aldığı aktarıldı. Söz konusu mutasyonlar, hayatta kalanların çocukları aracılığıyla daha da yaygınlaştı.

Yararlı mutasyonlar vebadan korusa da başka hastalıklara karşı zayıf kılıyor

Ancak 700 yıl önce insanları hayatta tutmaya yardımcı olan yararlı mutasyonların, günümüzde insan sağlığına zarar veren iltihaplı bağırsak hastalığı gibi otoimmün hastalıklarla ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Vebanın çok sayıda insanı öldürme yeteneği nedeniyle kalıcı bir etkiye sahip olduğu anlamına gelse de koronavirüs salgınının benzeri miras bırakmayacağına inanılıyor.

AA'nın haberine göre, araştırmanın bulguları Nature dergisinde yayınlandı.