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    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    Sağlık Bakanı Koca, illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayılarını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.07.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 12:35
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    26 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde illere göre koronavirüs kaynaklı vaka sayıları belli oldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarını Twitter hesabından paylaştı.

    "SALGININ SONU AŞI İLE GELİYOR"

    Koca, haritalı paylaşımına "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." notunu düştü.

    100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritada veriler; İstanbul'da 54,60, Ankara'da 71,99, İzmir'de 23,51 oldu.

    100 BİN KİŞİDE EN FAZLA VAKA AĞRI'DA

    Bu kapsamda en fazla vaka sayısının 155,57 ile Ağrı'da olduğu görüldü. Bu şehri 105,42 ile Siirt, 101,14 ile Bitlis izledi.

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı #1

    VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

    Bakan Koca, geçen haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan illeri de sıraladı.

    Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın." dedi.

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı #2

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