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    Yeşil mercimekli etimek salatası tarifi

    Besin değerleriyle gözde bakliyatlardan olan mercimeği etimekle buluşturan salata tarifimiz, sofralarınızın favorisi olmaya aday...
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 16:53
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    Yeşil mercimekli etimek salatası tarifi

    Ana yemeğin yanına farklı ve lezzetli bir salata tarifi arayanlar için "Yeşil mercimekli etimek" tarifimiz sizlerle...

    Yeşil mercimek besin değeri oldukça yüksek olan bir bakliyattır. İçinde potasyum, kalsiyum ve K vitamini barındıran yeşil mercimek diyet yapanlar için altın niteliğinde bir besin kaynağıdır.

    Yapılan araştırmalara göre yeşil mercimek tüketimi sağlık sorunlarını ciddi ölçüde azaltmaktadır.

    Taze sebzeler ile harmanlanmış bu besleyici salatayı mutlaka denemelisiniz...

    Malzemeler

    • 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
    • 6 adet tuzsuz etimek
    • 4 adet közlenmiş kırmızı biber
    • 2 su bardağı mısır
    • 6 adet kornişon turşu
    • 4 yemek kaşığı yoğurt
    • 2 diş sarımsak
    • Tuz
    • Ceviz

    Yeşil mercimekli etimek salatası tarifi VİDEO

    Yapılışı

    1. Mercimekler haşlanır.
    2. Közlenmiş kırmızı biberler küp şeklinde doğranır.
    3. Kornişon turşular yuvarlak yuvarlak doğranır.
    4. Haşlanan mercimek derin bir kaseye alınır.
    5. Üzerine sırasıyla kırmızı biber, kornişon turşu, mısır ve tuz eklenerek karıştırılır.
    6. Yoğurt küçük bir kaseye alınarak çırpılır üzerine sarımsak ve tuz ilave edilerek karıştırılır.
    7. Tuzsuz etimeklerin üzerine sarımsaklı yoğurt sürülür ve yeşil mercimekler yoğurdun üstüne eklenir.
    8. Yeşil mercimekler eklendikten sonra üzerine tekrar bir tatlı kaşığı kadar yoğurt ilave edilir ve ceviz ile süslenir.

    Afiyet olsun…


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