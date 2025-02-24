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74 yaşındaki Mehmet Şinasi Ünal isimli vatandaş, yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurdu.

Nefes darlığı, çabuk yorulma, karında ve bacaklarda şişlik şikayetleriyle hastaneye başvuran Ünal'ın hızla tüm testleri yapıldı.

74 yaşındaki Ünal’a triküspit kapak yetmezliği teşhisi konuldu.

Ünal, yaklaşık üç ay önce kalp yetmezliği belirtileriyle başvurduğu hastanelerde triküspit kapağında ileri derecede kaçak tespit edildiğini ancak ameliyatın yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle yapılmadığını belirtti.

KALBİ DURMADAN KAPAK TAMİRİ YAPILDI

Daha önce gittiği hastanede ameliyatı riskli görülen Ünal, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal ve ekibi tarafından geliştirilen mitralizasyon isimli özel bir kalp kapak tamir tekniğiyle sağlığına kavuştu.

Küçük kesiyle ve kalbi durdurmadan gerçekleştirilen kapak tamir ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan Ünal, “Çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetleri olanlar vakit kaybetmeden doktora başvurmalı.” dedi.

"ÇARESİZ GELDİ, SAĞLIKLA ÇIKTI"

Prof. Dr. Cengiz Köksal “Hastamız bize geldiğinde nefes darlığı, karında ve ayaklarda şişlik problemi vardı. İleri yaşı ve böbrek yetmezliği sebebiyle ameliyatın riskli olduğu açıktı. Öncelikli hedefimiz, kapağı değiştirmeden tamir edebilmekti.

İkinci olarak da ameliyatın hayati risklerini nasıl azaltabiliriz diye düşündük. Bunun için göğüs kafesini açmadan, küçük bir kesiyle koltuk altından ve en önemlisi kalbi durdurmadan ameliyat yapmaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.

"MİTRALİZASYON YÖNTEMİYLE YENİDEN SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Prof. Dr. Köksal “Batı'da hasta profili farklı olsa da bizde kapak hastalıklarının büyük çoğunluğu ateşli romatizmaya bağlı olarak gelişiyor. Bu tür kapak hastalıklarının tamiri zor olduğu için genellikle kapak değişimi tercih ediliyor.

Ancak kapak değiştirmek, kapağı tamir etmek ile kıyaslandığında hayati riski daha yüksek bir ameliyat dolayısıyla kalp kapak hastalıklarında tercih edilmesi gereken kapağın tamir edilmesi olmalıdır.

Bu yüzden 3 yıl önce geliştirdiğimiz mitralizasyon yöntemiyle kapağı değiştirmeden tamir etmeyi amaçladık ve hastamızın de bu yöntemi başarıyla uyguladık. Geliştirdiğimiz kapak tamir yöntemi önemli bir dergide yayınlanmış olup, halen meslektaşlarımız tarafından yaygın kullanılmaya başlanmıştır.” dedi.

"KALBİ DURDURMADAN GERÇEKLEŞTİRDİK"

Prof. Dr. Köksal, “Kalbi durdurduğumuz zaman, özellikle kalp yetmezliği ve böbrek problemi olan hastalarda hayati riskler artıyor. Bu yüzden hastamızın ameliyatını kalbi durdurmadan gerçekleştirdik.

Kapağı tamir ettik, kaçak tamamen ortadan kalktı. Ameliyattan sonra birinci haftada hastamız kendini çok iyi hissediyordu” şeklinde konuştu.

"NEFES DARLIĞI ÇEKENLER VAKİT KAYBETMESİN"

Mehmet Şinasi Ünal, ameliyat sonrasını anlattı ve şöyle dedi: