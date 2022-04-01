1 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 367 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 45 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 13 BİN 367

Buna göre, son 24 saatte 265 bin 362 koronavirüs testi yapıldı, 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 14 bin 858 oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,36

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,36 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 784 bin 185, 2'nci dozda 52 milyon 982 bin 602 ve 3'üncü dozda 27 milyon 648 bin 857 olmak üzere toplam 147 milyon 57 bin 130 aşı uygulandı.