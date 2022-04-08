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    8 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 120 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 31 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.04.2022 - 20:10
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    8 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

    Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 7 BİN 120

    Buna göre, son 24 saatte 197 bin 554 koronavirüs testi yapıldı, 7 bin 120 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 11 bin 217 oldu.

    2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,38

    18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,38 olarak ölçüldü.

    Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 793 bin 814, 2'nci dozda 52 milyon 997 bin 699 ve 3'üncü dozda 27 milyon 680 bin 367 olmak üzere toplam 147 milyon 197 bin 855 aşı uygulandı.

    8 Nisan Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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