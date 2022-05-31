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    31 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 975 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
    • 31.05.2022 - 20:47
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    31 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

    4 kişi hayatını kaybetti

    Son verilere göre 975 yeni vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu. Bir günde toplam 128 bin 854 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 946 olarak kaydedildi.

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,50 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 734 bin 958’e yükseldi.

    2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

    Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

    En düşük aşılama Şanlıurfa’da

    Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

    31 Mayıs Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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