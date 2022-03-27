Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
667.455
0.39%
BTXN Coin
40.51
-1.38%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    27 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 194 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 64 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.03.2022 - 23:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    27 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

    Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 11 BİN 194

    Buna göre, son 24 saatte 251 bin 242 koronavirüs testi yapıldı, 11 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 15 bin 402 oldu.

    2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,32

    18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,32 olarak ölçüldü.

    Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 770 bin 999, 2'nci dozda 52 milyon 959 bin 745 ve 3'üncü dozda 27 milyon 576 bin 833 olmak üzere toplam 146 milyon 762 bin 564 aşı uygulandı.

    27 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Gaziantep’te, 45 yıllık 5 milyon liralık birikimini 1 haftada dolandırıcılara kaptırdı
    3. Sayfa

    Gaziantep’te, 45 yıllık 5 milyon liralık birikimini 1 haftada dolandırıcılara kaptırdı

    Ukrayna: Rusya, 16 bin 400 askerini kaybetti
    Dünya

    Ukrayna: Rusya, 16 bin 400 askerini kaybetti

    Görüş Bildir