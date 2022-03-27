27 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 194 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 64 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 11 BİN 194

Buna göre, son 24 saatte 251 bin 242 koronavirüs testi yapıldı, 11 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 15 bin 402 oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,32

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,32 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 770 bin 999, 2'nci dozda 52 milyon 959 bin 745 ve 3'üncü dozda 27 milyon 576 bin 833 olmak üzere toplam 146 milyon 762 bin 564 aşı uygulandı.