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    18 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 1443 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
    • 18.05.2022 - 21:11
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    18 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

    Can kaybı 3 oldu

    Açıklanan tabloya göre, 1443 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.

    Bir günde toplam 135 bin 563 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 1274olarak kaydedildi.

    Aşılamanın en düşük olduğu il: Şanlıurfa

    Ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 661 bin 34 oldu.

    Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor.

    Aşılamanın düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu. 

    18 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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