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    9 Mayıs Pazartesi koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Son durum tablosu...

    Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 18:17
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    9 Mayıs Pazartesi koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Son durum tablosu...

    Yeni haftada vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

    Son günlerde vaka sayılarındaki düşüş dikkat çekiyor. Tedbirler azaltılmış olsa da günlük vaka tablosu milyonlar tarafından merak ediliyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 9 Mayıs Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    9 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

    Bugüne dair koronavirüs güncel tablosu henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı verileri yayınlar yayınlamaz haberimize eklenecektir.


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