Defne yaprağı nedir, faydaları nelerdir? Defne yaprağı nasıl tüketilir?

Yaz kış hep yeşil kalan defne yaprağı, Antik Yunan'da ölümsüzlük iksiri olarak kabul edilmiştir. Türkiye'de de yetişen defne yaprağı, yemek pişirmede yaygın olarak kullanılan bir bitkidir.

Akdeniz ikliminde yetişen defne ağacının yaprakları alternatif tıpta kullanılmaktadır. Laurus nobilis olarak bilinen defne yaprağı, Roma dönemine dayanan binlerce yıllık mutfak ve tıp dünyasının bir parçası olmuştur.

Vitamin, bakır, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, selenyum ve manganez açısından son derece zengin olan defne yaprağının, vücudu bakteriyel enfeksiyonlardan korumaktadır. Yaşlanmayı geciktirme ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırma gibi pek çok yararı bulunmaktadır.

Soğuk havaya karşı oldukça duyarlı olan defne yaprağı; antioksidan, analjezik, antienflamatuar ve antikonvulsant özelliklere sahiptir ve krem, sabun ve şampuan gibi kişisel bakım ürünlerinin ham maddesidir.

Türkiye ihracatında büyük paya sahip olan defne yaprağı, kurutularak yemeklerde ve şerbet yapımında kullanılmaktadır.

DEFNE YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Yapılan araştırmalarda defne yaprağının herhangi bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak gerçek defne yaprağının bulunması ve çok fazla tüketilmemesi gerekmektedir.

Defne yaprağının insan sağlığı açısından faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyon belirtileri ile savaşmada etkilidir.

Balgam söktürücü etkisi ile boğazları temizler.

Sindirim sistemini geliştirir.

Mide rahatsızlıklarını giderir.

Çölyak hastalığı semptomlarını azaltmak için çok etkilidir.

İrritabl bağırsak sendromunu (IBS) yatıştırmada yardımcıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Adet sorunlarını tedavi etmede yardımcıdır.

Kaliteli uyku uyumanızı sağlar.

Vücuttaki iltihabı azaltır.

Kötü kolesterolü (LDL) düşürür.

Böbrek enfeksiyonları ve böbrek taşı tedavisinde etkilidir.

Kan şekeri seviyelerini düzenler.

Diyabet tedavisine yardımcı olur.

Sakinleşmeye ve rahatlamaya yardımcı olur.

Saç köklerini güçlendirir.

Saç kepeğini ortadan kaldırır.

Saç bitlerine karşı oldukça etkilidir.

İltihaplarla savaşır.

Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

Mantar enfekiyonları ile mücadele eder.

Cilt döküntülerine iyi gelir.

DEFNE YAPRAĞI NASIL TÜKETİLİR?

Beyaz dişlere sahip olamk için dişlerinizi 3 gün ezilerek toz haline getirilmiş defne yaprakları ile fırçalayın.

Yüksek ateşlenme durumlarında, 5 bardak suyun içerisine 10 tane defne yaprağı atıp kaynatın. Soğuyan suya temiz bir bez parçasını batırıp göğüs, ense ya da alnınıza koyun yarım saatte bir değiştirin.

Defne yaprakları, böbreklerde oluşan taşların düşürülmesinde de oldukça etkilidir. Kaynar suya 4 yaprak defne atıp kaynatın. Günde bir defa tüketin. Her gün bir bardak tüketilen bu çay zamanla taşların eriyip mesaneden çıkmasına yardımcı olur.

10 defne yaprağını toz haline gelene kadar öğütün ve üzerine yarım su bardağı sıcak su ekleyip karıştırın. Bu karışımı saç köklerinize sürüp bir saat bekleyin. Bu karışım, saç köklerini besleyerek deforme hücreleri iyileştirir. Saçtaki biti ya da kepeği kısa sürede arındırır.

DEFNE YAPRAĞI ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Defne yaprağı çayı oldukça rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Yaprakların bıraktığı aromatik koku sakinleşmeye yardımcı olmaktadır.

Defne yaprağı çayı tarifi:

450 ml su, 3 defne yaprağı, 1 büyük veya 2 küçük limon suyunu bir tencereye koyun ve kaynatın. Soğuduktan sonra için.