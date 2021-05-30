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    Aşılamada sayı 29 milyona yaklaştı

    Aşılamada sayı 29 milyona yaklaştı

    Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 825 bin 678'e ulaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.05.2021 - 19:55
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 20:14
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    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 30 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 825 bin 678'e ulaştı.

    SON BİR HAFTADA 965 BİN 376 ARTTI

    Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 965 bin 376 arttı.

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    Aşılamada sayı 29 milyona yaklaştı #1

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