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- 4 Şubat Dünya Kanser Günü! Kanser nedir? Kanserin belirtileri ve çeşitleri nelerdir?
4 Şubat Dünya Kanser Günü! Kanser nedir? Kanserin belirtileri ve çeşitleri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 11:50
Her yıl 4 Şubat tarihinde kutlanan Dünya Kanser Günü, 172 ülkenin üye olduğu Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından ilan edilmiştir.
İlk kez küresel pandemi koşullarında gerçekleşen bugün kansere karşı farkındalık yaratmak ve kanserle mücadele etmek için çok önemlidir.
Peki kanser nedir? Kanserin semptomları ve çeşitleri nelerdir? Kanserin tanı ve tedavi yöntemleri...
KANSER NEDİR?
Kanser, kelime anlamı olarak bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla oluşan kötü urlara denir.
Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur.
Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.
KANSERİN SEMPTOMLARI NELERDİR?
Kanser, her vücutta farklı birtakım semptomlara neden olur.
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Açıklanamayan kilo kaybı
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Yüksek ateş
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Kronik halszlik
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Güçlü ağrılar
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Meme, koltukaltı veya vücudun başka bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler
-
Ciltteki, özellikle ben ve siğillerde değişiklikler
-
Ağızda diş etlerinde yoğun kanamalar
-
Balgamda kan gelmesi ve kronik öksürük
-
Zamansız vajinal kanamalar
-
Dışkıda kan bulunması ve uzun süren dışkılama problemleri
-
İdrarda kan bulunması ve idrar sıklığının değişmesi
Bu belirtiler her zaman kanser olduğunuz anlamına gelmese de bir uzman doktor tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir.
Birçok hasta, erken teşhisle hayata tutunmakta ve herhangi bir kalıcı hasara uğramadan hastalığı atlatmaktadır.
Ancak erken teşhis, belirtilerin doğru değerlendirilip kontrollerin ihmal edilmemesiyle mümkün olabilir. Bu nedenle, düzenli kontrollerin ve rutin tahlillerin aksatılmaması gerekir.
KANSER TANISI
Belirtiler sonrası kanser tanısı koymak için birkaç yöntem kullanılmaktadır. Başlıca kullanılan yöntemler; kan testleri, görüntüleme yöntemleri (MRI, bilgisayarlı tomografi vb.) ve biyopsi işlemi ile alınan parçaların patolojik açıdan incelenmesidir.
KANSER TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Her kanser türünde farklı tedavi yöntemi tercih edilmektedir.
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Çeşitli ilaçlarla uygulanan kemoterapiler
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Radyoaktif ışınlardan yararlanılan radyoterapiler
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Cerrahi girişimler
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Tamamlayıcı (alternatif) tıp yöntemleri
Bütün bu tedavi yöntemlerinin yanında moral ve motivasyonun, iyileşmenin en büyük yardımcısı olduğu bilinmektedir. Hastaların psikolojik destek alması da tedaviye yardımcı olmaktadır.
KANSER ÇEŞİTLERİ
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Larinks (Gırtlak) ve Hipofarinks (Yutak) Kanserleri
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Oral Kavite Kanseri
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Dudak Kanseri
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Tükürük Bezi Kanseri
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Safra Yolu Kanseri
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Safra Kesesi Kanseri
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Rahim (Endometrium) Kanseri
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Prostat Kanseri
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Pankreas Kanseri
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Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri
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Over (Yumurtalık) Kanseri
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Mide Kanseri
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Mesane Kanseri
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Melanom Karaciğer Kanseri
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Kan Kanseri (Lösemi)
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İnce Bağırsak Kanseri
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Cilt Kanseri
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Böbrek Kanseri
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Baş ve Boyun Kanserleri
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Anal Kanal Kanseri
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Akciğer Kanseri
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Kalın Bağırsak Kanseri (Kolorektal Kanser)
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Meme Kanseri
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Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri