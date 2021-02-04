4 Şubat Dünya Kanser Günü! Kanser nedir? Kanserin belirtileri ve çeşitleri nelerdir?

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. 4 Şubat Günü, kanser ile ilgili farkındalığı artırmak ve kansere karşı mücadele etmek için dünya genelinde kutlanmaktadır. Peki, kanser nedir? İşte bilmeniz gerekenler

Her yıl 4 Şubat tarihinde kutlanan Dünya Kanser Günü, 172 ülkenin üye olduğu Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından ilan edilmiştir.

İlk kez küresel pandemi koşullarında gerçekleşen bugün kansere karşı farkındalık yaratmak ve kanserle mücadele etmek için çok önemlidir.

Peki kanser nedir? Kanserin semptomları ve çeşitleri nelerdir? Kanserin tanı ve tedavi yöntemleri...

KANSER NEDİR?

Kanser, kelime anlamı olarak bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla oluşan kötü urlara denir.

Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur.

Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.

KANSERİN SEMPTOMLARI NELERDİR?

Kanser, her vücutta farklı birtakım semptomlara neden olur.

Açıklanamayan kilo kaybı

Yüksek ateş

Kronik halszlik

Güçlü ağrılar

Meme, koltukaltı veya vücudun başka bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler

Ciltteki, özellikle ben ve siğillerde değişiklikler

Ağızda diş etlerinde yoğun kanamalar

Balgamda kan gelmesi ve kronik öksürük

Zamansız vajinal kanamalar

Dışkıda kan bulunması ve uzun süren dışkılama problemleri

İdrarda kan bulunması ve idrar sıklığının değişmesi

Bu belirtiler her zaman kanser olduğunuz anlamına gelmese de bir uzman doktor tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir.

Birçok hasta, erken teşhisle hayata tutunmakta ve herhangi bir kalıcı hasara uğramadan hastalığı atlatmaktadır.

Ancak erken teşhis, belirtilerin doğru değerlendirilip kontrollerin ihmal edilmemesiyle mümkün olabilir. Bu nedenle, düzenli kontrollerin ve rutin tahlillerin aksatılmaması gerekir.

KANSER TANISI

Belirtiler sonrası kanser tanısı koymak için birkaç yöntem kullanılmaktadır. Başlıca kullanılan yöntemler; kan testleri, görüntüleme yöntemleri (MRI, bilgisayarlı tomografi vb.) ve biyopsi işlemi ile alınan parçaların patolojik açıdan incelenmesidir.

KANSER TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Her kanser türünde farklı tedavi yöntemi tercih edilmektedir.

Çeşitli ilaçlarla uygulanan kemoterapiler

Radyoaktif ışınlardan yararlanılan radyoterapiler

Cerrahi girişimler

Tamamlayıcı (alternatif) tıp yöntemleri

Bütün bu tedavi yöntemlerinin yanında moral ve motivasyonun, iyileşmenin en büyük yardımcısı olduğu bilinmektedir. Hastaların psikolojik destek alması da tedaviye yardımcı olmaktadır.

KANSER ÇEŞİTLERİ

Larinks (Gırtlak) ve Hipofarinks (Yutak) Kanserleri

Oral Kavite Kanseri

Dudak Kanseri

Tükürük Bezi Kanseri

Safra Yolu Kanseri

Safra Kesesi Kanseri

Rahim (Endometrium) Kanseri

Prostat Kanseri

Pankreas Kanseri

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri

Over (Yumurtalık) Kanseri

Mide Kanseri

Mesane Kanseri

Melanom Karaciğer Kanseri

Kan Kanseri (Lösemi)

İnce Bağırsak Kanseri

Cilt Kanseri

Böbrek Kanseri

Baş ve Boyun Kanserleri

Anal Kanal Kanseri

Akciğer Kanseri

Kalın Bağırsak Kanseri (Kolorektal Kanser)

Meme Kanseri

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri



