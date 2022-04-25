A, C ve K vitaminlerini bir anda alın, yeşile doyun! Maydanoz ve limon kürünün inanılmaz etkileri

A, C ve K vitaminlerini bir anda alın, yeşile doyun! Maydanoz ve limon kürünün inanılmaz etkileri

Maydanoz ve limon kürü sayesinde hem birçok vitamini alma şansınız olacak hem de cildiniz kaybettiğiniz güzelliği geri kazanacak. Daha sağlıklı olmak için bu kürü haftada en az iki denemeniz yeterli.

Mutfaklardan ve sofralardan eksik etmediğiniz maydanozun faydaları saymakla bitmiyor. Salatalara ve yemeklere lezzet katan maydanoz, sağlık bir birey olmamız için katkı veriyor.

A, K ve C vitamini kaynağı olan maydanoz; diş ve diş eti hastalıklarına karşı adeta bir süper güç. Ağız kokusunu önleyen bu mucizevi ürün, daha sağlıklı gülüşlere sahip olmamızı sağlıyor.

Kalorisi düşük olan ve kilo vermeye yardımcı olan maydanoz, yaz ayları gelmeden daha fit bir görünüm için olanak sağlıyor.

Kilo sorunu olanlar veya yazın denize girmenin hayallerini kuranlar, maydanoz ve maydanoz suyunu yanından eksik etmemeli.

Kemik sağlığını destekleyen maydanozu özellikle küçük çocuklarınıza yedirmeye çalışın. Kemik erimesine iyi gelen ve kemikleri güçlendiren maydanoz, sağlıklı büyümeye katkı verecek.

Kanserle savaşan maddeleri içeren maydanoz, çağımızın hastalığına ışık tutuyor ve korunmanızı destekliyor.

Folik asit içeriği sayesinde kalp dostu olarak nitelendiriliyor. Bu da kalp krizi riskini en aza indirmeye yardımcı oluyor.

Kalp hastaları bol bol maydanozlu salata tüketmeli. Tek başına faydaları saymakla bitmeyen maydanoz, limonla birleşince etkilerini iki katına çıkarıyor.

Maydanoz ve limon kürü sayesinde; hem maydanozun hem de limonun faydalarını bir çırpıda alabilirsiniz.

Maydanoz ve limon kürünün faydaları

Saplarıyla beraber yarım maydanoz demetini, iyice yıkanmış limon ve bir bardak su ile blendıra koyun. Karışım haline getirdiğiniz bu mucizevi içeceği her sabah için.

Damarların tıkanmasını önleyen bu karışım, vücudun dinlenmesini sağlayacak. Vücutta biriken kiri dışarı atacak ve daha rahat bir nefes almanızı sağlayacak .

Akciğer dostu olan maydanoz ile limon kürü, sigara dumanı nedeniyle zarar gören ciğerleri kendine getirecek.

Baş ağrısı, kemik ve eklem ağrısı gibi sorunlarla baş edenlerin derdine derman olacak ve rahatlatacak.

Maydanoz limon kürü sivilce ve leke oluşumunu önler. Ayrıca cildinizin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Cildi güzel olan her kadın mutlu olur. Bu nedenle bu kür, mutluluğunuza katkı sağlayacak.

Bağışıklık sistemini güçlendiren bu kür, hastalıklara karşı sizi koruyacaktır. Özellikle kış hastalıklarıyla vedalaşmanıza yardımcı olacaktır.

Vücutta biriken ürik asidi idrar yoluyla vücuttan atarak böbrek ve mesane de taş oluşumunun önüne geçer. Sağlıklı böbrekler demek sağlıklı bireyler demektir.