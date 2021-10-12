AB, CureVac aşısının değerlendirme sürecini durdurdu

Almanya'da çalışmaları yürütülen koronavirüs aşısı, beklentilerin gerisinde kaldı. Şirket, farklı bir aşıya odaklanacağını duyurdu.

Alman biyoteknoloji şirketi CureVac, koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan istediği sonucu elde edemedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), "CVnCoV" adlı aşının değerlendirmesini durdurduğunu duyurdu.

CUREVAC DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEN ÇEKİLDİ

EMA'dan yapılan açıklamada, CureVac'tan alınan bir mektupta, firmanın EMA'nın değerlendirme sürecinden çekilmek istediğini, farklı bir koronavirüs aşısı geliştirme programına odaklanacağını bildirdiği ifade edildi.

YENİ BAŞVURU HAKKI VAR

Bu nedenle EMA da aşıyı değerlendirme sürecini sonlandırdığını, firmanın yeni bir başvuru yapma hakkının saklı olduğunu kaydetti.

EMA, "CVnCoV" aşısıyla ilgili sürece 12 Şubat'ta başlamıştı.

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 47'DE KALDI

Geçtiğimiz haziran ayında geliştirilme aşamasında olan aşının etkinlik oranı yüzde 47 olarak açıklanmış, aşı beklentileri karşılayamamıştı.

CureVac Yönetim Kurulu Başkanı Franz-Werner Haas, "Bu orana göre aşı öngörülen istatistiki başarı kriterlerini yerine getirmiyor." demişti.

TURKOVAC'TAKİ ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Bu arada Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yerli aşı TURKOVAC üzerindeki çalışmalarda son aşamaya geçti.

Kasım ya da aralık ayında kullanıma sunulması beklenen TURKOVAC'ın, Sinovac'tan daha etkili olduğu kaydedildi.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

Aşının Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanması sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

DEĞERLENDİRMESİ SÜREN AŞILAR

EMA, AB ülkelerinde Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

Novavax, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onayı için değerlendirme sürüyor.