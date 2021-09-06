AB, Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü doz başvurusunu değerlendiriyor

EMA'dan yapılan açıklamada, incelemenin başladığı ve birkaç hafta içinde sonuçlandırılacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech'in başvurusunu incelemeye aldı.

Başvuru, koronavirüs aşısının üçüncü dozunun 16 yaşından büyüklere takviye doz olarak uygulanmasını içeriyor.

ÜÇÜNCÜ DOZ BAŞVURUSU YAPILDI

EMA'dan yapılan açıklamada, ikinci doz aşıdan 6 ay sonra takviye olarak kullanılacak üçüncü dozun uygulanması için başvuru yapıldığı, bunun değerlendirmesinin başladığı bildirildi.

TAKVİYE DOZ UYGULAMASI

Takviye dozların aşılı kişilere korumanın azaldığı durumlarda korumayı yeniden tesis etmek için verildiği hatırlatılan açıklamada, aşı üreticisinin sağladığı verilerle hızlandırılmış değerlendirme yapılacağı, değerlendirmede ikinciden 6 ay sonra takviye olarak üçüncü doz verilen 300 yetişkinin katıldığı bir klinik çalışmanın da kullanılacağı ifade edildi.

EMA, değerlendirme sonucunun gelecek birkaç hafta içinde duyurulabileceğini bildirdi.

12 YAŞINDAN BÜYÜKLERE UYGULANIYOR

EMA'nın, ayrıca bağışıklık sistemi çok zayıf kişilere üçüncü dozun verilmesi konusundaki verileri de incelediği kaydedildi.

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen ve "Comirnaty" adı verilen koronavirüs aşısı, AB'den 2020 sonunda onay almıştı. Aşı, AB ülkelerinde 12 yaşından büyük kişilere uygulanıyor.