AB, Pfizer'ın koronavirüs ilacını onayladı

Ölüm riskini yüzde 88 azalttığı duyurulan ilaca, EMA'dan yanıt geldi. Kararın, AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

BioNTech ile koronavirüse karşı ortak aşı üreten Pfizer, bu kez hap geliştirdi ve Avrupa Birliği'ne (AB) başvuru yaptı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD merkezli şirket Pfizer tarafından koronavirüs hastalığının tedavisi amacıyla geliştirilen ilacın AB'de kullanılabileceği kararını verdi.

AB'DEN BİR İLK

EMA'dan yapılan açıklamada, "Paxlovid" adlı antiviral ilacın koşullu pazar onayı başvurusunun kabul gördüğü belirtildi. Böylece Paxlovid, AB'de koronavirüs tedavisinde ağızdan alınarak kullanılan ilk onaylanmış ilaç oldu.

İLACIN VARYANTLARA KARŞI ETKİNLİK DURUMU

Başvuru 12 yaşından büyük hastaların tedavisi için yapılmıştı ancak EMA ilacın ilave oksijen tedavisine gereksinimi olmayan yetişkin hastalarda kullanılabileceğini kaydetti.

İlacın koronavirüsün Delta varyantına karşı etki gösterdiği, Omicron ve diğer varyantlara karşı da etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 88 AZALTIYOR

EMA, geçen ay yaptığı değerlendirme sonucunda ilacın onay almamasına rağmen yetişkinlerde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye etmişti.

Pfizer, ilacın koronavirüs hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.

AB KOMİSYONU'NUN ONAYINDAN GEÇECEK

EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. AB Komisyonu'nun onayları genellikle çok kısa sürede çıkıyor.