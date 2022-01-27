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    AB, Pfizer'ın koronavirüs ilacını onayladı

    Ölüm riskini yüzde 88 azalttığı duyurulan ilaca, EMA'dan yanıt geldi. Kararın, AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.
    • AA
    • 27.01.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 17:53
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    AB, Pfizer'ın koronavirüs ilacını onayladı

    BioNTech ile koronavirüse karşı ortak aşı üreten Pfizer, bu kez hap geliştirdi ve Avrupa Birliği'ne (AB) başvuru yaptı.

    AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD merkezli şirket Pfizer tarafından koronavirüs hastalığının tedavisi amacıyla geliştirilen ilacın AB'de kullanılabileceği kararını verdi.

    AB'DEN BİR İLK

    EMA'dan yapılan açıklamada, "Paxlovid" adlı antiviral ilacın koşullu pazar onayı başvurusunun kabul gördüğü belirtildi. Böylece Paxlovid, AB'de koronavirüs tedavisinde ağızdan alınarak kullanılan ilk onaylanmış ilaç oldu.

    İLACIN VARYANTLARA KARŞI ETKİNLİK DURUMU

    Başvuru 12 yaşından büyük hastaların tedavisi için yapılmıştı ancak EMA ilacın ilave oksijen tedavisine gereksinimi olmayan yetişkin hastalarda kullanılabileceğini kaydetti.

    İlacın koronavirüsün Delta varyantına karşı etki gösterdiği, Omicron ve diğer varyantlara karşı da etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

    AB, Pfizer ın koronavirüs ilacını onayladı #1

    ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 88 AZALTIYOR

    EMA, geçen ay yaptığı değerlendirme sonucunda ilacın onay almamasına rağmen yetişkinlerde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye etmişti.

    Pfizer, ilacın koronavirüs hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.

    AB KOMİSYONU'NUN ONAYINDAN GEÇECEK

    EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. AB Komisyonu'nun onayları genellikle çok kısa sürede çıkıyor.


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