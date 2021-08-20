AB, Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıdı! Koronavirüs aşı sertifikası nasıl alınır?

Avrupa Birliği, Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı aldı. Bunun üzerine Avrupa'ya seyahat edecek olan vatandaşlar, covid-19 aşı sertifikası nasıl alınır? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Avrupa Birliği tarafından Türkiye’nin hazırladığı Covid-19 aşı sertifikalarına denklik verileceği açıklanmasının ardından Covid-19 aşı sertifikası almak isteyenler araştırmalara başladı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de aşı olmuş kişilere, e-Nabız uygulaması üzerinden ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kartı’ imkanı sunuyor.

İki doz koronavirüs aşısı olmuş kişiler, aşı sertifikasını, e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar uygulamasından temin edebiliyor. Bu sertifika üzerinde kişinin hangi aşıyı ne zaman yaptırdığı bilgisi yer alıyor.

Özellikle yurt dışı giriş ve çıkışlarda bazı ülkelerin aşı olmayanlardan negatif test sonucu istemesi nedeniyle aşı sertifikası büyük önem taşıyor.

Peki, koronavirüs aşı sertifikası nasıl alınır? İşte Covid-19 aşı sertifikası alma ekranı...

E-NABIZ VE E-DEVLET COVID-19 AŞI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

e-Nabız üzerinden aşı kartı oluşturmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

e-nabız.gov.tr adresinde yer alan ‘e-devlet üzerinden giriş’ seçeneğini tıklayın.

Ardından yönlendirildiğiniz sayfada TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan “COVİD-19” butonuna tıklayın.

Tıkladıktan sonra “covid-19 aşı bilgileri” ve “covid-19 aşı kartı” seçeneklerinden “covid-19 aşı kartı” olan seçeneğe tıklayın.

Son olarak “aşı kartı oluştur” seneğine tıklayın. Kartınız oluştuktan sonra pdf olarak indirebilirsiniz.





AŞI KARTINA PASAPORT EKLENEBİLİYOR

Bakanlık tarafından oluşturulan, ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’nin üzerinde, kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor), ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, “Kovid-19 aşısı olmuştur” bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçen yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer aldı.

Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, “Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, ‘x kişisine aittir. Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur” ifadeleri yer alıyor.