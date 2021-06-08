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    ABD, 18 yıl sonra bir Alzheimer ilacının kullanımına onay verdi

    FDA tarafından, 2003'ten bu yana ilk kez Alzheimer tedavisinde kullanılması için Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen'in geliştirdiği ilaca onay verildi.
    • AA
    • 08.06.2021 - 04:57
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    ABD, 18 yıl sonra bir Alzheimer ilacının kullanımına onay verdi

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA), yapılan yazılı açıklamaya göre, deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen "aducanumab" isimli Alzheimer ilacının, erken safhalar için kullanımı onaylandı.

    Söz konusu ilaç, Alzheimer hastalığının ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlatıyor. Uzmanlar, ilacın amacının hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu vurguluyor.

    18 YIL SONRA İLK ONAY

    Böylece FDA, 2003'ten bu yana ilk kez bir Alzheimer ilacının kullanımını onaylamış oldu. Öte yandan söz konusu onay bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

    Biogen'in kullanım onayı için yaptığı başvuruyu inceleyen bilim insanları geçen yıl bu ilacın tedavide etkili olduğunu ortaya koyacak yeterli delil olmadığını belirten bir rapor hazırlamıştı.

    ABD, 18 yıl sonra bir Alzheimer ilacının kullanımına onay verdi #1

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