ABD, Alzheimer'ı yavaşlatan Leqembi ilacını onayladı

FDA, hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı belirtilen ilaca onay verdi. Bir yıllık Alzheimer tedavisinin maliyetinin 26 bin 500 dolar olduğu konuşuluyor.

Alzheimer hastalığı, küresel çapta yaşlı nüfusun artmasıyla her geçen gün tırmanıyor.

Hastalık, hafıza kaybı ve bunama (demans) şeklinde gelişiyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Alzheimer'ı yavaşlattığı görülen yeni bir ilaca daha onay verdi.

Erken aşamalarda reçete edilecek

FDA, Leqembi isimli ilacın hastalığın hafif veya erken aşamalarında olan hastalara reçete edileceğini bildirdi.

FDA'nın kullanım için onay verdiği ilaç, hafıza ve düşünmedeki zayıflamayı yavaşlatabileceğini gösteren, türünün ilk örneği olarak gösteriliyor.

Hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor

Ancak uzmanlar, ilacın bilişsel bozulmayı geciktirmesinin sadece birkaç ay süreceğini düşünüyor.

Washington Üniversitesi'nden nörolog Joy Snider, NBC'ye verdiği röportajda, "Bu ilaç bir tedavi değil. Hastaların kötüleşmesini engellemez, sadece hastalığın ilerlemesini ölçülebilir şekilde yavaşlatır." ifadelerini kullandı.

Yan etki uyarısı

Öte yandan uzmanlar, ilacın beyinde şişliklere yol açabileceği veya ayda iki kez infüzyon yoluyla tedavi ihtiyacının ortaya çıkabileceği yan etkilere dikkati çekiyor.

Bir yıllık Alzheimer tedavisinin maliyeti 26 bin 500 dolar

Japon Eisai ve ABD'li ortağı Biogen adlı şirketler tarafından üretilen Leqembi ile bir yıllık Alzheimer tedavisinin, yaklaşık 26 bin 500 dolara mal olacağı belirtiliyor.

AA'nın haberine göre, ABD'de 6 milyon Alzheimer hastası olduğu değerlendiriliyor.

Küresel Alzheimer hastası sayısı 55 milyondan fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 55 milyondan fazla Alzheimer hastası olduğunu ve bu sayının 2030'da 78 milyona, 2050'de ise 139 milyona çıkmasını tahmin ediyor.