ABD'de 16-17 yaş grubuna 3’üncü doz için acil kullanım onayı verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Omicron mutasyonu vakalarının ardından 16-17 yaş grubu için BioNTech aşısının 3’üncü dozuna acil kullanım onayı verdi.

ABD, ilk kez Güney Afrika'da görülen, Omicron varyantı nedeniyle Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozunda yaş grubu düşürüldü.

Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, Pfizer/BionTech aşısının 3. dozdan 12 ay sonra planladıkları 4. dozunu, Omicron varyantı nedeniyle erkene almayı değerlendirdiklerini söyledi.

16-17 YAŞ GRUBU İÇİN ACİL ONAY

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, 16-17 yaş grubu için Pfizer/BioNTech’in Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının 3’üncü dozuna acil kullanım onayı verildiği duyuruldu.

İKİNCİ DOZDAN EN AZ 6 AY SONRA YAPILABİLİR

Üçüncü dozun söz konusu yaş grubuna, ikinci dozdan en az 6 ay sonra yapılacağı belirtildi. FDA’nın kararı, Pfizer/BioNTech’in geliştirdikleri aşının Omicron mutasyonuna karşı yüksek etki gösterdiğini bildirmesinin ardından geldi. Yapılan laboratuvar testlerine göre Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozunun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı belirtilmişti.

CDC DE ONAY VERDİ

ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de 16-17 yaş grubu için Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozuna acil kullanım onayı verdi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, CDC güçlendirici aşı tavsiyelerini genişleterek, 16 yaş ve üzerindeki herkesi bir güçlendirici aşı olması yönünde teşvik ediyor. Omicron mutasyonu ile ilgili tüm cevaplara sahip olmasak da, ilk veriler Covid-19 güçlendirici aşılarının Omicron ve diğer mutasyonlara karşı korumaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Covid-19 aşılarının güvenli ve etkili olduğunu biliyoruz” dedi.

VAKA SAYISININ ARTIŞI BEKLENİYOR

CDC, ABD’de şu ana kadar 100’den az Omicron vakası tespit ederken, vaka sayısının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

ABD’de salgının başından bu yana 50 milyon 423 bin 592 kişide Covid-19 tespit edilirken, 813 bin 923 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.