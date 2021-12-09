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    ABD'de 16-17 yaş grubuna 3’üncü doz için acil kullanım onayı verildi

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Omicron mutasyonu vakalarının ardından 16-17 yaş grubu için BioNTech aşısının 3’üncü dozuna acil kullanım onayı verdi.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 22:59
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 23:59
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    ABD'de 16-17 yaş grubuna 3’üncü doz için acil kullanım onayı verildi

    ABD, ilk kez Güney Afrika'da görülen, Omicron varyantı nedeniyle Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozunda yaş grubu düşürüldü.

    Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, Pfizer/BionTech aşısının 3. dozdan 12 ay sonra planladıkları 4. dozunu, Omicron varyantı nedeniyle erkene almayı değerlendirdiklerini söyledi.

    16-17 YAŞ GRUBU İÇİN ACİL ONAY

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, 16-17 yaş grubu için Pfizer/BioNTech’in Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının 3’üncü dozuna acil kullanım onayı verildiği duyuruldu.

    ABD de 16-17 yaş grubuna 3’üncü doz için acil kullanım onayı verildi #1

    İKİNCİ DOZDAN EN AZ 6 AY SONRA YAPILABİLİR

    Üçüncü dozun söz konusu yaş grubuna, ikinci dozdan en az 6 ay sonra yapılacağı belirtildi. FDA’nın kararı, Pfizer/BioNTech’in geliştirdikleri aşının Omicron mutasyonuna karşı yüksek etki gösterdiğini bildirmesinin ardından geldi. Yapılan laboratuvar testlerine göre Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozunun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı belirtilmişti.

    ABD de 16-17 yaş grubuna 3’üncü doz için acil kullanım onayı verildi #2

    CDC DE ONAY VERDİ

    ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de 16-17 yaş grubu için Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozuna acil kullanım onayı verdi.

    CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, CDC güçlendirici aşı tavsiyelerini genişleterek, 16 yaş ve üzerindeki herkesi bir güçlendirici aşı olması yönünde teşvik ediyor. Omicron mutasyonu ile ilgili tüm cevaplara sahip olmasak da, ilk veriler Covid-19 güçlendirici aşılarının Omicron ve diğer mutasyonlara karşı korumaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Covid-19 aşılarının güvenli ve etkili olduğunu biliyoruz” dedi.

    ABD de 16-17 yaş grubuna 3’üncü doz için acil kullanım onayı verildi #3

    VAKA SAYISININ ARTIŞI BEKLENİYOR

    CDC, ABD’de şu ana kadar 100’den az Omicron vakası tespit ederken, vaka sayısının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

    ABD’de salgının başından bu yana 50 milyon 423 bin 592 kişide Covid-19 tespit edilirken, 813 bin 923 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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