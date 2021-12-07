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    ABD'de 200'e yakın sağlık çalışanı aşı olmadığı gerekçesiyle kovuldu

    ABD'deki bir hastane, Covid-19 aşısı yaptırmayan 200'e yakın sağlık çalışanını işten çıkardı.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.12.2021 - 03:20
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    ABD'de 200'e yakın sağlık çalışanı aşı olmadığı gerekçesiyle kovuldu

    ABD'nin Massachusetts eyaletindeki hastanede, 1 Kasım'a kadar süre tanıdığı çalışanlarına hala Covid-19 aşısı yaptırmadıkları için sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi.

    YÜZDE 2'LİK KESİM AŞI OLMADI

    Hastane, aşı olmaları için tanınan sürenin üzerinden yaklaşık 1 ay daha geçtikten sonra çalışanlara sürelerinin dolduğunu söyleyerek işten çıkış işlemlerini gerçekleştirdi.

    Çalışanlarının yüzde 98'inin verilen süreye kadar aşılarını yaptırdığını aktaran hastane yetkilileri, aşı olmamakta direnen yüzde 2'lik kesimin ikna edilemediğini kaydetti.

    ABD de 200 e yakın sağlık çalışanı aşı olmadığı gerekçesiyle kovuldu #1

    ''ÖNCELİK HASTALARI VE DİĞER ÇALIŞANLARI KORUMAK''

    Önceliğinin hastaları ve diğer çalışanları korumak olduğunu vurgulayan sağlık kuruluşu, Covid-19 aşısı olmayan çalışanlarını işten çıkarmaktan başka çarelerinin kalmadığını belirtti.

    Söz konusu hastanenin yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.

    ABD de 200 e yakın sağlık çalışanı aşı olmadığı gerekçesiyle kovuldu #2

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