ABD'de 3'üncü doz aşının sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi

ABD'de 3'üncü doz aşının sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi

ABD'de düzenlenen panelde, koronavirüs salgınına karşı Pfizer-BioNTech aşısının 3'üncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi.

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bünyesinde panel düzenlendi.

Panelde, koronavirüse karşı Pfizer-BioNTech aşısının 3'üncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması görüşü benimsendi.

OYLAMADA 18 KİŞİDEN 16'SI 'HAYIR' DEDİ

Panelde, aşının 16 yaş üstü herkese uygulanması konusunda yapılan oylamada 18 kişiden 16'sı ''hayır'' oyu kullandı.

Paneldeki oylamanın bir bağlayıcılığı olmasa da çıkan sonucun ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Eylül itibariyle başlatmayı düşündüğü takviye dozların uygulama planının hayata geçirilmesini zorlaştırması bekleniyor.

20 EYLÜL'DE 3'ÜNCÜ DOZ AŞI UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Biden geçen ay alışılmadık bir şekilde, yetkili kurumların incelemesini beklemeden 20 Eylül'de Kovid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulamasının başlayacağını duyurmuştu.