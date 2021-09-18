Euro
10.1402
0.81%
Dolar
8.6468
1.42%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
406.705
0.42%
EXEN Coin
23.34
-4.53%
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    ABD'de 3'üncü doz aşının sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi

    ABD'de düzenlenen panelde, koronavirüs salgınına karşı Pfizer-BioNTech aşısının 3'üncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi.
    • AA
    • 18.09.2021 - 01:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de 3'üncü doz aşının sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi

    ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bünyesinde panel düzenlendi.

    Panelde, koronavirüse karşı Pfizer-BioNTech aşısının 3'üncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması görüşü benimsendi.

    OYLAMADA 18 KİŞİDEN 16'SI 'HAYIR' DEDİ

    Panelde, aşının 16 yaş üstü herkese uygulanması konusunda yapılan oylamada 18 kişiden 16'sı ''hayır'' oyu kullandı.

    Paneldeki oylamanın bir bağlayıcılığı olmasa da çıkan sonucun ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Eylül itibariyle başlatmayı düşündüğü takviye dozların uygulama planının hayata geçirilmesini zorlaştırması bekleniyor.

    ABD de 3 üncü doz aşının sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi #1

    20 EYLÜL'DE 3'ÜNCÜ DOZ AŞI UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

    Biden geçen ay alışılmadık bir şekilde, yetkili kurumların incelemesini beklemeden 20 Eylül'de Kovid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulamasının başlayacağını duyurmuştu.

    ABD de 3 üncü doz aşının sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi #2

    ABD de 3 üncü doz aşının sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi #3

    ABD de 3 üncü doz aşının sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi #4

    ABD de 3 üncü doz aşının sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir