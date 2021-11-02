ABD'de ebeveynlerin çoğu, aşının çocuklarını kısırlaştırabileceğini düşünüyor

ABD'de yapılan araştırmada, koronavirüse karşı çocukların aşılanmasıyla ilgili ebeveynlerin en büyük endişeleri arasında kısırlık riskinin yer aldığı ortaya çıktı.

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

ABD'de sürdürülen aşılama çalışmalarında, 5-11 yaş arası çocuklar da aşılanmaya başlayacak. Ancak bazı ebeveynler aşı konusunda olumsuz bir kanıt olmamasına rağmen çocuğunun aşılanmasını istemiyor.

ABD'de Kaiser Aile Vakfınca (KFF) yayınlanan anket, 5 ila 11 yaşındaki çocukların ebeveynlerinin yüzde 66'sının, aşıların ileride evlatlarının doğurganlığını olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyduğunu ortaya koydu.

DOĞURGANLIK SORUNUNA NEDEN OLDUĞUNA DAİR KANIT YOK

Anket raporunda, "Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Kovid-19 aşılarının doğurganlık sorunlarına neden olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını belirtmesine rağmen ailelerin üçte ikisi halen aşının gelecekte çocuklarının doğurganlığını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyor." tespiti aktarıldı.

''AŞI YAPTIRANLARDA DOĞURGANLIK KAYBI BİLDİRİLMEMİŞ''

Konuyla ilgili Amerikan Pediatri Akademisinin yazılı açıklamasında da "Aşının doğurganlık kaybına yol açabileceğine dair bir kanıt yok. Aşının klinik denemelerinde doğurganlık özel olarak araştırılmamış olsa da denekler arasında veya aşı yaptıran milyonlarca kişi arasında herhangi bir doğurganlık kaybı bildirilmemiştir." ifadesine yer verildi.

HER 3 EBEVEYNDEN BİRİ, AŞI İÇİN BİR SÜRE BEKLEMEYİ TERCİH ETTİ

Ankete katılan 12-17 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin yüzde 31'i, 5-11 yaş arası çocuk sahiplerinin yüzde 30'u evlatlarına "kesinlikle" aşı yaptırmayacaklarını söyledi.

Her 3 ebeveynden biri ise aşının nasıl çalıştığını görmek için bir süre beklemeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

KFF'nin internet sayfasında ayrıca, "KFF Kovid-19 Aşı Monitörü, 12-17 yaş arasındaki gençlerde aşı alımının yavaşladığını gösteriyor." ifadesi yer aldı.