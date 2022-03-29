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    ABD’de, erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı geliştirildi

    Gözle görülebilir yan etkileri olmayan ve hormon içermeyen erkek doğum kontrol hapı geliştiren ABD’li bilim insanları, fare deneylerinin yüzde 99 başarılı olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 09:36
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    ABD’de, erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı geliştirildi

    ABD’li bilim insanlarından, erkekler için doğum kontrol hapı geliştirme konusunda yeni bir adım geldi.

    ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nden bilim insanları, Amerikan Kimya Derneği'nin (ACS) bahar toplantısında erkekler için geliştirdikleri hormon içermeyen doğum kontrol hapının fare deneyi sonuçlarını açıkladı.

    Hapın, fare deneylerinde yüzde 99 etkili olduğu açıklandı.

    SPERM SAYISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTI

    Bilimsel çalışmada; erkek farelere 4 hafta boyunca ağızdan verildiğinde hapı oluşturan doğum kontrol bileşiği, sperm sayısını önemli ölçüde azalttığı belirtildi.

    ABD’de, erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı geliştirildi #1

    YAN ETKİYE RASTLANMADI

    Ayrıca, gözlemlenebilir herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı ifade edildi. Bileşiği almayı bırakan farelerin, 4-6 hafta sonra tekrar normale döndüğü vurgulandı.

    İNSANLI KLİNİK DENEYLER BAŞLAYACAK

    Bilim insanları, insanlı klinik deneylerin bu yılın sonunda başlayacağını belirtti.


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