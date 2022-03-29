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- ABD’de, erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı geliştirildi
ABD’de, erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı geliştirildi
- DHA
- 29.03.2022 - 09:04
- Güncelleme : 29.03.2022 - 09:36
ABD’li bilim insanlarından, erkekler için doğum kontrol hapı geliştirme konusunda yeni bir adım geldi.
ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nden bilim insanları, Amerikan Kimya Derneği'nin (ACS) bahar toplantısında erkekler için geliştirdikleri hormon içermeyen doğum kontrol hapının fare deneyi sonuçlarını açıkladı.
Hapın, fare deneylerinde yüzde 99 etkili olduğu açıklandı.
SPERM SAYISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTI
Bilimsel çalışmada; erkek farelere 4 hafta boyunca ağızdan verildiğinde hapı oluşturan doğum kontrol bileşiği, sperm sayısını önemli ölçüde azalttığı belirtildi.
YAN ETKİYE RASTLANMADI
Ayrıca, gözlemlenebilir herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı ifade edildi. Bileşiği almayı bırakan farelerin, 4-6 hafta sonra tekrar normale döndüğü vurgulandı.
İNSANLI KLİNİK DENEYLER BAŞLAYACAK
Bilim insanları, insanlı klinik deneylerin bu yılın sonunda başlayacağını belirtti.