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ABD’de, erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı geliştirildi

ABD’de, erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı geliştirildi

Gözle görülebilir yan etkileri olmayan ve hormon içermeyen erkek doğum kontrol hapı geliştiren ABD’li bilim insanları, fare deneylerinin yüzde 99 başarılı olduğunu açıkladı.