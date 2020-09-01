Dolar
7.357
0.1497%
Euro
8.8214
0.5654%
Altın
1986.44
0.9457%
Borsa
1078.61
0%
G. Altın
468.93
0.8803%
Bitcoin
86031.49
-0.2458%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C
    ABD'de ikinci kez korona olan gençteki virüsün genetiği farklı çıktı

    ABD'de ikinci kez korona olan gençteki virüsün genetiği farklı çıktı

    Birleşik Devletler'de koronavirüse ikinci kez yakalanan bir gence enfekte olan virüsün, genetik diziliminin farklı olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 06:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs vakaları ciddi artış gösterirken, çarpıcı bir olay daha yaşandı.

    Geçtiğimiz günlerde dünyanın birçok yerinde koronavirüsün yeniden buluştığı ortaya çıkmıştı.

    Bu kez ABD'de  Nevada'nın Reno kentinde yaşayan 25 yaşındaki bir hasta önce nisan ortasında, daha sonra mayıs sonunda olmak üzere 2 kez koronavirüse yakalandı.

    Nisan ayında koronavirüs teşhisi konulan hastanın, mart sonunda yeni tip koronavirüsle bağlantılı, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi semptomlar hissetmeye başladığı belirtildi.

    ABD de ikinci kez korona olan gençteki virüsün genetiği farklı çıktı #1

    KORONAVİRÜS TESTİ 2 KEZ NEGATİF ÇIKAN HASTA YENİDEN VİRÜSE YAKALANDI

    Bilim insanları, 27 Nisan'a kadar iyileşen ve mayıs ayında koronavirüs testi 2 kez negatif çıkan hastanın, mayıs sonunda yeniden rahatsızlandığını, ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, öksürük, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu kaydetti.

    Hastanın akciğer filmi çekildikten sonra eve yollandığı ancak 5 gün sonra yeniden doktora gittiği ve kanında oksijen oranının düştüğü belirlendi.

    Hastaneye kaldırılan bu kişinin, oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu, kas ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlar gösterdiği ve zatürreye yakalandığı teşhis edildi. Hastaya tekrar yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

    ABD de ikinci kez korona olan gençteki virüsün genetiği farklı çıktı #2

    GENETİK DİZİLİMİ FARKLI ÇIKTI

    Uzmanlar, hastadan iki ayrı enfeksiyon sırasında alınan virüsün genetik dizilimini inceledi ve virüslerin birbirlerinden farklı olduğunu belirledi.

    Makalede hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade edilirken vakanın, 2'nci bir enfeksiyonun, genç ve görünürde sağlıklı bireylerde bile ilkinden daha ağır geçme olasılığını gözler önüne serdiği vurgulandı.

    Daha önce Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da koronavirüs'e 2'nci defa yakalanan vakalar kayıtlara geçmişti.

    ABD de ikinci kez korona olan gençteki virüsün genetiği farklı çıktı #3

     

     

    Görüş Bildir