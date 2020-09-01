ABD'de ikinci kez korona olan gençteki virüsün genetiği farklı çıktı

Bu kez ABD'de Nevada'nın Reno kentinde yaşayan 25 yaşındaki bir hasta önce nisan ortasında, daha sonra mayıs sonunda olmak üzere 2 kez koronavirüse yakalandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs vakaları ciddi artış gösterirken, çarpıcı bir olay daha yaşandı.

Nisan ayında koronavirüs teşhisi konulan hastanın, mart sonunda yeni tip koronavirüsle bağlantılı, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi semptomlar hissetmeye başladığı belirtildi.

KORONAVİRÜS TESTİ 2 KEZ NEGATİF ÇIKAN HASTA YENİDEN VİRÜSE YAKALANDI

Bilim insanları, 27 Nisan'a kadar iyileşen ve mayıs ayında koronavirüs testi 2 kez negatif çıkan hastanın, mayıs sonunda yeniden rahatsızlandığını, ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, öksürük, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Hastanın akciğer filmi çekildikten sonra eve yollandığı ancak 5 gün sonra yeniden doktora gittiği ve kanında oksijen oranının düştüğü belirlendi.

Hastaneye kaldırılan bu kişinin, oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu, kas ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlar gösterdiği ve zatürreye yakalandığı teşhis edildi. Hastaya tekrar yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

GENETİK DİZİLİMİ FARKLI ÇIKTI

Uzmanlar, hastadan iki ayrı enfeksiyon sırasında alınan virüsün genetik dizilimini inceledi ve virüslerin birbirlerinden farklı olduğunu belirledi.

Makalede hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade edilirken vakanın, 2'nci bir enfeksiyonun, genç ve görünürde sağlıklı bireylerde bile ilkinden daha ağır geçme olasılığını gözler önüne serdiği vurgulandı.

Daha önce Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da koronavirüs'e 2'nci defa yakalanan vakalar kayıtlara geçmişti.