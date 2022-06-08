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    ABD'de maymun çiçeğine karşı, 2'nci düzeyde seyahat uyarısı

    Maymun çiçeği virüsünün yayılmasını engellemek için ABD seyahat uyarı seviyesini, gelişmiş önlemlerin uygulanmasını öngören 2’ye çıkardı.
    • 08.06.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 09:48
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    ABD'de maymun çiçeğine karşı, 2'nci düzeyde seyahat uyarısı

    ABD’de maymun çiçeği virüsü endişesi sürüyor…

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), virüsün yayılmasını önlemek için yeni önlemlere yöneldi.

    AA’nın haberine göre; seyahat edecek vatandaşlar için maymun çiçeği virüsünün yayılmasına karşı uyarı seviyesinin 2’ye çıkarıldığı belirtildi.

    Bu kapsamda gelişmiş önlemler alınması tavsiye edildi.

    “Halk için şu an risk düşük”

    Açıklamada, "Genel halk için şu an risk düşük, ancak ateş ve titreme olsun veya olmasın yeni açıklanamayan deri döküntüsü benzeri rahatsızlık durumunda derhal tıbbi yardım almalısınız." uyarısı yer aldı.

    Salgın hastalıklara karşı uyarı seviyeleri

    CDC’nin salgın hastalıklarına karşı 3 tür seyahat uyarı seviyesi bulunuyor.

    1. düzeyde uyarı için olağan önlemleri uygulayın denirken, 2. düzeyde gelişmiş önlemlerin uygulanması, 3. düzeyde de vatandaşlardan zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınması isteniyor.

    ABD de maymun çiçeğine karşı, 2 nci düzeyde seyahat uyarısı #1


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