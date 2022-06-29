ABD’de maymun çiçeğine karşı aşılananların sayısı artacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, sert önlemlerin alınacağı belirtildi. Bu kapsamda 240 bin doz aşının daha dağıtımı gerçekleştirilecek.

Maymun çiçeği virüsü kaynaklı vakalar, birçok ülkede görüldü.

Virüs ABD'de de yayılmaya devam ederken bu ülkedeki sağlık yetkilileri, daha büyük kitlelerin aşılanması gerektiğini söylüyor.

Sert önlem mesajı

Maymun çiçeği virüsü ile mücadeleyi de koordine eden Beyaz Saray koronavirüs ile Mücadele Koordinatörü Dr. Ashish Jha, yaptığı açıklamada, “sert önlemler” alacaklarını duyurdu.

Yetkililer, test çalışmalarının artırılmasının yanı sıra daha çok kişinin virüse karşı aşılanmasını istedi.

Ek 240 bin doz dağıtılacak

Bu kapsamda bulaşın yüksek olduğu bölgelere, virüsle mücadele için kullanım onayı alan ve iki doz olarak uygulanan Jyneos aşısından 56 bin doz dağıtılma kararı alındı.

Diğer taraftan gelecek birkaç hafta içinde ek 240 bin doz aşı daha dağıtılacak.

Seyahat uyarısı seviyesi artırıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarısı seviyesini, “gelişmiş önlemlerin uygulanmasını" öngören 2’ye çıkarmıştı.

Maymun çiçeği virüsü

AA'nın aktardığına göre, endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.