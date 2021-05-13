ABD'de Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 aşısına onay verildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Pfizer-BioNTech aşısının ABD’de 12-15 yaş arası çocuklarda kullanılmasını tavsiye etti.

Dünya’da koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkede aşılama kampanyaları devam ediyor.

Aşı çalışmalarında elde edilen sonuçlar süreç içerisinde değerlendirilerek aşının uygulanacağı yaş grupları genişletiliyor.

FDA'DAN PFİZER-BİONTECH TAVSİYESİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ABD’li ilaç firması Pfizer’ın ortaklaşa ürettiği koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına uygun görüldüğü belirtilmişti.

FDA’nın bu kararının ardından bugün toplanan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi, Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş arasında kullanılmasının tavsiye kararı geldi.

CDC tarafından yapılan açıklamada, elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu yapılan oylamada 14 onay oyu ile Pfizer-BioNTech aşısının çocuklarda kullanımını önerdi.

"SALGININ SONA ERDİRİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ KARAR"

Bu kararın salgının sona erdirilmesi için önemli olduğunu belirten ABD’nin Arkansas eyaletinin Sağlık Sekreteri Doktor Jose Romero "Bu, bağışıklık kazanmaya ve salgının sona erdirilmesine bir adımı daha. Hala dünyanın geri kalanını aşılamamız gerekiyor, fakat önemli adımlar attık ve yoldayız" ifadelerini kaydetti.