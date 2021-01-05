ABD'de yaşayan İlhan Başgöz, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Uzun yıllardır ABD’de yaşayan Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye’ye nakledildi.

Chicago Başkonsolosluğu'ndan edinilen bilgiye göre, 1965’ten bu yana Indiana Bloomington’da yaşayan halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle Türkiye özlemi çektiği ve tedavisine Türkiye’de devam edilmesi talebini yetkililere iletti.

Chicago Başkonsolosluğu'nun ilgili makamları bilgilendirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, 99 yaşındaki Başgöz’ü Türkiye’ye getirmesi için ABD’ye ambulans uçak gönderdi.

Başgöz, Türkiye’ye nakli için gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla Indianapolis’ten yerel saat ile 10.00’da ambulans uçakla Türkiye’ye hareket etti.

İLHAN BAŞGÖZ KİMDİR?

1921 Sivas doğumlu Prof. Dr. İlhan Başgöz, 1960’ta geldiği ABD’de önce Kaliforniya Üniversitesi, ardından Bloomington’daki Indiana Üniversitesi'nde dersler verdi. Emekli olduktan sonra Türkiye’de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ’de de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.