ABD'deki atık su merkezlerinde Omicron varyantı en üst seviyede

Atık su tesislerinde bulunan dışkılar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, Omicron varyantının en üst seviyede olduğu belirlendi.

Koronavirüsün varyantlarına karşı çalışmalar devam ediyor.

Omicron varyantının dünya üzerinde hızla yayılmasıyla birlikte, vaka sayılarını tespit etmek için de çalışmalar hızlandırıldı.

ABD’li bilim insanları, atık su geri dönüştürme merkezlerinden elde edilen verileri inceleyerek insanların dışkılarında Omicron varyantı bulunduğunu açıkladı.

VİRÜS REKOR SEVİYEDE

Ülkede çalışma yürüten bilim insanları "Atık su merkezlerinde virüsün seviyesi rekor seviyelerde." açıklamasını yaptı.

100’den fazla atık su tesisinin verilerini inceleyen bilim insanlarından Biobot Analytics’in kurucusu Mariana Matus, "Amacım yaşadığım bölgedeki vaka ve virüs oranını görmekti. Atık su verilerinden bunu görebiliyor olmak çok çılgınca." dedi.

"100'DEN FAZLA ATIK MERKEZİNİN VERİLERİ İNCELENİYOR"

ABD Hastalıkla Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin de dışkı ve atıkları inceleyerek olası bir virüse karşı 'erken uyarı sistemi' oluşturması planları olduğunu hatırlatan Business Insider’a konuşan Matus, "Bizim şirketimiz 100’den fazla atık merkezinden verileri inceliyor. Şu an rekor seviyede koronavirüs bulunuyor ve Omicron vakalarının tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

DIŞKIDAN KORONAVİRÜS BULAŞMASI

Atık su ve dışkılar, koronavirüsün takip edilmesi için kritik bir öneme sahip. Dışkılardan koronavirüs bulaşması olası değil fakat PCR testinde pozitif sonuç çıkıyor.

Boğaz ve burundan numune alınması bazen yanlış sonuçlar verirken dışkıdan elde edilen sonuçlar ise isabetli.