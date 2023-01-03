AB’den Çin’e: Koronavirüs aşısı dahil her türlü desteğe hazırız

Çin’de artan koronavirüs vakalarının ardından açıklama yapan AB yönetimi, aşı dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Çin’de, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarında ciddi artışlar görüldü.

Ülkeden gelen görüntülerde hastanelerde yoğunluğun ciddi derecede arttığı gözlendi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Tim McPhie, AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides'in Çinli muhataplarıyla görüşerek destek mesajı verdiğini söyledi.

Destek kapsamında aşıların da olduğunu belirten McPhie, AB'nin salgın döneminde edindiği tecrübeyi de aktarabileceğini dile getirdi.

Çin’den gelen yolculara test zorunluluğu gündemde

İtalya, İspanya, Fransa gibi bazı AB ülkeleri, Çin'den gelen yolculara negatif testi sunma mecburiyeti gibi önlemler almıştı. Bazı ülkeler, her ülkenin kendi tedbirini alması yerine ortak tutum belirlenmesi gerektiğini savunuyor.

AA’nın haberine göre; olası aşı desteği konusunda detay vermekten kaçınan AB yönetimi, Çin'den Avrupa ülkelerine gelen yolculara test mecburiyeti getirilmesi gibi önlemler konusunda hala ortak bir tutum belirlemedi.

AB yetkililerinin, ülkelerinin sağlık uzmanlarından oluşan bir heyet ile bugün toplantı yaparak durumu değerlendireceği, yarın da daha geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağı öğrenildi.

Toplantı kriz yönetimi içerikli olacak

AB sözcülerinden McPhie, yarınki toplantının, "kriz yönetimi" içerikli olacağını söyledi.

Sadece Çin'den gelen yolculara yönelik olası tedbirlerin ele alınmayacağını, genel olarak salgına karşı son durumla ilgili değerlendirme yapılacağı belirtildi.