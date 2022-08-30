ABD'li bilim insanları araştırdı: Çay içenlerin ölüm riski düşük

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden bilim insanları tarafından yapılan çalışma, çay içen kişilerinin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

ABD’li bilim insanları, çay içme alışkanlıklarına ilişkin bir anket gerçekleştirdi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (NIH) bilim insanları tarafından, 2006-2010 tarihleri arasında, İngiltere'nin 'Biobank' veri bankası kullanılarak 40 ila 69 yaş aralığındaki 498 bin 043 kişiye çay içme alışkanlıkları soruldu.

Ankete cevap verenler, 2022 yılına kadar takip edildi.

DHA’nın haberine göre; bilim insanları elde ettikleri sonuçları dün basın bülteniyle açıkladı. Sonuçlara göre; her gün en az iki defa çay içen kişilerin ölüm riskinin yüzde 9 ila yüzde 13 daha düşük olduğunu duyurdu.

“Yüksek çay alımıyla daha düşük ölüm riski ilişkilendirildi”

Bilimsel çalışmanın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Kafein metabolizmasındaki genetik çeşitlilikten bağımsız olarak, günde 2 veya daha fazla çay içenler arasında; daha yüksek çay alımıyla daha düşük ölüm riski ilişkilendirildi. Bu bulgular, daha yüksek alım seviyelerinde bile çayın sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini düşündürmektedir.”





Çay tercihi sonucu değiştirmiyor

Bulgular, kişinin çayına süt veya şeker ekleyip eklemediğine veya tercih ettiği sıcaklığın ne olduğuna bakılmaksızın sonucun aynı olduğunu gösterdi.

Daha önceki çalışmaların, yeşil çay içen Asya bölgesine yöneldiğini belirten bilim insanları, bu çalışmaya katılanların yüzde 89’unun siyah çay çeşitlerini içtiğini vurguladı.