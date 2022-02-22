Aç karna siyah turpta bekletilmiş bal içmenin faydası

Özellikle çocuklarda geçmeyen öksürük için çözüm arayanlar, siyah turp ve bal karışımından faydalanıyor. Peki siyah turp ve bal karışımı nasıl yapılır, neye iyi gelir? İşte inanılmaz etkisi...

Mevsim geçişlerinde öksürükten kurtulamıyor ve çareyi doğal yollardan arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Öksürük, art arda geldiği ve durmak bilmediği zamanlarda hem sağlığımızı hem de yaşam kalitemizi olumsuz etkileyebiliyor.

Topluluk içinde sürekli öksürmek, özellikle pandemi döneminde pek de hoş karşılanmayabiliyor. Öte yandan öksürmekten boğazların tahriş olması da yaşanan durumlardan.

Kara veya siyah turp ile balı karıştırdığınızda geçmeyen öksürük sorunundan kurtulabilirsiniz.

Peki siyah turp ve bal karışımı nasıl yapılır ve nasıl tüketilir? İşte karışımın tarifi ve faydaları...

ÖKSÜRÜK İÇİN SİYAH TURP BAL KÜRÜ

Siyah turpu iyice yıkayıp baş kısmını kapak gibi kesin. Alt kısmından da derin olmamak ve delmemek kaydıyla biraz kesin.

İçini oyun ancak çok inceltmeyin. Turpu bir bardağın içine oturtun. İçine tercihen doğal ve kaliteli bal koyun.

Turpun üst kısımdan kestiğiniz parçasını kapak gibi kapatın. En az 1 gece dışarıda bekletin.

SİYAH TURP BAL KARIŞIMI NASIL İÇİLİR?

Turpun içine salgıladığı ballı öz suyu bir bardağa boşaltarak, sabahları aç karna direk içebilirsiniz.

Tek seferde yaklaşık 3-4 tatlı kaşığı çıkıyor. Aynı turp 2 sefer kullanılabilir.

Hastalığın ve öksürüğün şiddetine göre 7 ile 15 gün arasında kullanılabilir.