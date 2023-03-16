Aç karnına kahve içmenin zararları şaşırtıyor! Aniden nüksediyor, fark edilmiyor... Pek çok kişinin güne başlarken yaptığı ilk iş kahve içmektir. Ancak aç karnına içilen kahvenin sağlık açısından zararları çoğu kişi tarafından bilinmez. İşte kahvaltı öncesi içilen kahvenin az bilinen zararları...

Kahve, doğru zamanda içildiğinde oldukça yararlı bir içecek olarak biliniyor. Pek çok kişi kahve içmeden güne başlayamıyor. Hem enerji veren hem zihni uyanık tutmaya yarayan kahve, aç karnına tüketildiğinde ise vücuda oldukça zararlı etkilerde bulunabiliyor. Vücutta meydana gelen ani problemler kahve aç karnına içildiğinde ortaya çıkabiliyor. İşte o problemlerden bazıları...

Mideyi kötü etkileyebilir ve reflüye sebep olabilir

Yemek yeme esnasında bir lokma aldığınızda, yemek veya içeceğin yemek borunuzdan midenize akmasını sağlamak amacıyla alt yemek borusunun sfinkteri açılmaktadır. Bu yapı mideye ulaştığında ise kapanmaktadır. Fakat yapılan araştırmalara göre kahve, alt yemek borusu sfinkterini gevşetmektedir. Bu da tamamen kapanmamasına sebep olabilmektedir.

Böyle bir durumda mide asidi mideden yemek borunuza yükselebilmektedir. Bu, reflü gelişmesine sebep olmaktadır. Reflünün en yaygın semptomlarından biri göğsünüzde keskin bir ağrı gibi hissedilebilen mide ekşimesi halidir.

Bu sebeple kahve hem aç karnına içilmemeli, hem de yanında alkali yiyecekler tüketilmeli. Tavsiye olarak haşlanmış yumurta, avokado tost ya da yulaf ezmesi gibi alkali yiyecekler tüketilmesi önerilmektedir.

Endişeli hissedebilirsiniz, anksiyeteyi de tetikleyebilir

Kahvenin içinde bilindiği üzere kafein maddesi bulunmaktadır. Kafein vücut tarafından 45 dakika gibi bir süre içinde emilmekte ve tüketilmesinin ardından 15 dakika ile iki saat arasında kan dolaşımında zirve yapmaktadır.

Eğer öncesinde yemek yemediyseniz, etkileri daha hızlı şekilde hissedilmektedir. Kahve içtikten sonra gergin ve endişeli hissedip hissetmediğinizi mutlaka kontrol edin. Eğer endişeli hissediyorsanız, kahve öncesinde yemek yiyerek bu duruma engel olabilirsiniz.

Anksiyete hastaları dikkatli tüketmeli!

Bunun yanı sıra yarı kafeinsiz kahve ya da kafeinsiz kahve de bu sorun için yardımcı olabilmektedir. Uzmanlar, gerginlik yaşayan veya anksiyete yaşayan kişiler için gün içinde bir büyük boy filtre kahve ölçüsünün aşılmamasını önermekte. Eğer şiddetli anksiyeteler yaşayan bir kişiyseniz hiç kahve tüketmemek de bir çözüm olabilir. Çünkü fazla kafein bu kişilerde çarpıntıya sebep olabilir. Özellikle aç karnına tüketildiğinde bu durum daha fazla belirginleşebilir.

Saat 14:00'ten sonra uzak durmanız önerilir

Saat 14.00'ten sonra kahveden mutlaka uzak durmalısınız çünkü kahveyi bu saatte tüketmek öğleden sonra ve akşam kahvesi uyku düzeninizi etkileyebilmekte. Uyumadan yaklaşık altı saat önce alınan 400 miligram kadar kafein maddesi, uyku sürenizi bir saatten daha fazla azaltabilmektedir.

Ani şekilde kan şekeriniz yükselebilir

British Journal of Nutrition'da yapılan araştırmada, sabahları özellikle aç karnına sade şekilde kahve içmenin kişilerin kan şekeri kontrolünde önemli ölçüde soruna sebep olduğu ortaya kondu. Ancak daha öncesinde kahvaltı yapmış olan bireylerin kan şekeri düzeyinde herhangi bir artış görülmedi.