Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, farklı şekillerde tüketilebilse de sağlığa faydaları açısından genellikle çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilir. İşte aç karnına sarımsak yutmanın faydaları.

Soğangiller familyasının bir üyesi olan sarımsak, yemeklerin ve sosların vazgeçilmez malzemelerinden biridir. Türk mutfağında birçok yemekte kullanıldığından hemen hemen her evin mutfağında kendine yer bulur.

Sarımsağın, yemekleri lezzetlendirmesinin yanı sıra sağlık açısından faydaları da sayılamayacak kadar çoktur.

Antioksidan oranı en yüksek bitkilerden biri olan sarımsak, eski Mısır'dan bu yana pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır ve doğal antibiyotik olarak da bilinir. Bağışıklık sisteminden kansere, kolesterolden tansiyona, baş ağrısından halsizliğe kadar birçok hastalığa iyi gelir.

Selenyum ve germenyum oranı yüksek, saklama ömrü uzun ve kalorisi yok denecek kadar az olan sarımsağın tedavisi bulunmayan alzaymıra da iyi geldiği iddia edilir.

Yoğun ve ağır kokusu ile tüketiminde çekince yaratsa da her sabah aç karnına bir diş sarımsak yutmanın vücudunuza sağladığı faydalarını öğrenince vazgeçemeyeceksiniz.

Peki, bitkisel tedavide pek çok hastalığın şifası olarak görülen sarımsağın faydaları nelerdir? Sarımsak ne işe yarar, nelere iyi gelir? İşte aç karnına sarımsak yutmanın faydalarını sizler için derledik.

AÇ KARNINA ÇİĞ SARIMSAK YUTMANIN FAYDALARI

Antienflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde sağlığa birçok faydası bulunan sarımsağın farklı tüketim çeşitleri vardır. Sağlık açısından en çok önerilen tüketim şekli ise sarımsağın çiğ tüketilmesidir.

Sarımsağı çiğ olarak tüketmek, içinde bulunan antibiyotik özelliğinin daha yüksek bir şekilde etki etmesini sağlar. Vücudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri sağlar ve böylece vücuttaki direnci de artırmış olur. Aynı zamanda gribal enfeksiyonlarda da iyileştirici özelliğe sahiptir.

HER GÜN SARIMSAK YERSEK NE OLUR

Her gün sarımsak yutmak, içerdiği antioksidan, mineral ve vitaminler sayesinde vücuda direnç kazandırır.

Mide, prostat, göğüs gibi pek çok kansere karşı koruma sağlar.

Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir ve metabolizmayı düzenler.

Tümör oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Antimikrobiyal özelliği sayesinde bakteri, virüs ve parazitlere karşı etki gösterir.

Damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini korur.

Kan şekerini düzenlediği için tansiyon düşürmeye yarar sağlar.

Enerji kaynağı olarak bilindiğinden halsizlik veya yorgunluk sıkıntılarına iyi gelir.

Hazımsızlık ve kabızlık problemlerine iyi gelir.

Akciğer bronşlarını açar ve rahat nefes alınmasını sağlar.

Saç ve tırnakların güçlenmesine yardımcı olur.

Demir, fosfor ve B vitamini eksikliklerine takviye sağlar.

Düzenli tüketildiğinde cilt tonunda eşitlenme ve gözaltı morluklarında düzelme görülür.

Cildi ölü deriden arındırarak nefes almasını sağlar.

Antibakteriyel özelliği ile akne, sivilce ve siyah noktalardan kurtulmaya yardımcı olur.

GÜNDE KAÇ SARIMSAK YEMELİ?

Bileşen açısından en yüksek değerlere sahip bir bitki olan sarımsağın tüketiminde dikkatli olunmadığı takdirde olumsuz etkiler görülebilir. Bu nedenle günde en fazla iki adet çiğ sarımsak yutulması önerilir.

Eğer sarımsak, önerilen adetten fazla tüketilirse midede ağrı, vücudun farklı yerlerinde kaşıntı gibi sorunlara yol açabilir. Bunların yanı sıra tansiyon, şeker ve kolesterol seviyelerinde de hızlı bir düşüşe neden olabilir.

SARIMSAĞIN ZARARLARI

Çiğ sarımsak yutmanın yan etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Ağrı, bulantı, vücutta kızarıklık ve ishal bu yan etkiler arasında yer alır. Eğer sarımsak yuttuktan sonra bu yan etkiler ile karşı karşıya kalırsanız sarımsak yutmayı bırakmalısınız. Gerektiğinden fazla sarımsak tüketimi, şu sorunlara yol açmaktadır: