Açık havada vakit geçirmek beyin sağlığını artırıyor

Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, düzenli olarak açık havada yürüyüş yapmanın genel sağlığı ve özellikle beyin sağlığını iyi yönde etkilediğini ortaya koydu.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle birçok kişi açık havada yaptığı yürüyüşlere ara vermek zorunda kaldı. Geçtiğimiz günlerde The World Journal of Biological Psychiatry'de yayınlanan Almanya merkezli bir araştırma, bu basit alışkanlığın yalnızca genel sağlığımız üzerinde değil, aynı zamanda beyin yapımız üzerinde de olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, insan beyninin açık havada kısa süre kalmaktan bile fayda sağladığını gösteriyor.

6 ay boyunca 6 sağlıklı orta yaşlı kişiyi inceleyen araştırmacılar, MR kullanarak katılımcıların beyinlerinin 280'den fazla taramasını yaptı. Çalışmanın odak noktası, son 24 saat içinde kendi bildirdiği davranışlar ve özellikle de katılımcıların görüntüleri çekmeden önce dışarıda geçirdikleri saatlerdi. Ek olarak, sıvı alımı ve kafeinli içeceklerin tüketimi gibi faktörlerin dışarıda geçirilen zamanla ilişkisini ve sağlığı değiştirip değiştirmediğini incelediler. Mevsimsel farklılıkları dahil etmek için güneş ışınlarının süreleri de dikkate aldılar.

BEYNİ POZİTİF YÖNDE ETKİLİYOR

Beyin taramaları, katılımcıların dışarıda geçirdikleri sürenin, beyindeki gri madde ile pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir. Gri madde, bilişsel kontrol, eylemlerin planlanması ve düzenlenmesi için çok önemlidir. Ek olarak, birçok psikiyatrik bozukluğun beynin prefrontal bölgesindeki gri maddede azalma ile ilişkili olduğu bilinmektedir.

Sonuçlar, dışarıda geçirilen zaman ile beyin yapısı arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek diğer faktörler sabit kaldığında bile devam etti. Araştırmacılar, güneş ışığı süresinin, boş zamanların sayısının, fiziksel aktivitenin ve sıvı alımının sonuçlar üzerindeki etkisini incelemek için istatistiksel hesaplamalar yaptılar. Hesaplamalar, diğer etkileyen faktörlerden bağımsız olarak, dışarıda geçirilen zamanın beyin üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları, dışarıda vakit geçirildiğinde beyin yapısının ve ruh halinin geliştiğini gösteriyor. Bunun ayrıca konsantrasyonu, hafızayı ve bir bütün olarak ruh halini pzoitif yönde etkilediği düşünülüyor.

ZİHİNSEL BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR

Sonuçlar, yürüyüş yapmanın sağlık üzerindeki önceden varsayılan olumlu etkilerini destekliyor ve beyin üzerindeki somut olumlu etkilerini güçlendirici nitelikte. Çoğu psikiyatrik bozukluk gri madde ile ilişkili olduğundan, bu psikiyatri alanı için özellikle önemlidir.

Bu bulguların zihinsel bozuklukların tedavisi için sinirbilimsel destek sağladığını belirten Çalışma yazarı Anna Mascherek, "Doktorlar, sağlık tedavileri için olana benzer şekilde, zihinsel bozukluklarda tedavinin bir parçası olarak açık havada bir yürüyüş önerebilir." şeklinde konuştu.

Devam eden çalışmalarda, araştırmacılar ayrıca yeşil ve kentsel alanların beyin üzerindeki etkilerini doğrudan karşılaştırmak istiyorlar. Araştırmacılar, çalışma katılımcılarının açık havada zamanlarını tam olarak nerede geçirdiklerini anlamak için GPS verilerini kullanmayı ve trafik gürültüsü ve hava kirliliği gibi sonuçlarda rol oynayabilecek diğer faktörleri dahil etmeyi planlıyor.