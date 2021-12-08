Acilen bir psikiyatrdan yardım almanız gerektiğini gösteren 6 uyarı işareti

Tedavi edilmediğinde çok daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilen ruh sağlığı problemlerinde erken belirtileri bilmek, tedavi için oldukça büyük önem taşıyor. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar.

Ruh sağlığı, herhangi bir kişinin normal bir yaşamı ve zihinsel sağlığı için çok önemlidir. Ruh sağlığı kriterleri, modern yaşamın çılgın hızında büyük bir soru olmaya devam ediyor.

Çoğu zaman, kişi şiddetli baskı hisseder, kelimenin tam anlamıyla çeşitli bozuklukların ortaya çıkmasına neden olabilecek stresli durumlar tarafından takip edilir. Ancak birçok kişi bir psikologdan veya bir psikiyatrdan yardım almaya cesaret edemez.

Bir kişinin bir uzmana gitmesini engelleyen korkular vardır.

Bazı insanlar zorluklarla kendi başlarına başa çıkmak zorunda olduklarını düşünürler. Bu övgüye değer. Ancak, bazen uzmanlara güvenmek daha iyidir.

Bazıları, uzmanların eline geçen bilgilerin er ya da geç yakınlarına açıklanacağından ve terapi kararının kınanmaya başlayacağından endişe eder.

Bazıları psikoloğa veya psikiyatra başvurmayı kendi cinnetlerinin kabulü olarak görür. Bunun büyük bir yanılsama olduğunu ve bir uzmanla iletişimin, kafanızdaki soru işaretlerinizi tanımlamanıza yardımcı olduğunu belirtmekte fayda var.

Bir seans muhtemelen yeterli olmadığı için bu tür olayların yüksek maliyeti nedeniyle de bazı kişiler uzmanlara başvurmaz. Bu arada, ücretsiz psikolojik yardım da vardır, örneğin devlet hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastaneleri bu konuda destek verebilir.

Diğer bir neden ise nasıl davranılması gerektiği ve kaliteli yardım alabilmek için ne konuşulması gerektiği konusunda bilgi eksikliğidir. Kişi ayrıca onu tam olarak neyin endişelendirdiğini formüle edemez ve tanımlayamaz.

6 ENDİŞE VERİCİ UYARI İŞARETİ

Genellikle işinizden kovulmak veya sevdiklerinizle kendi başınıza tartışmak gibi günlük zorluklarla, örneğin aileniz veya arkadaşlarınızla acil meseleler hakkında konuşarak başa çıkabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda bir uzmanın yardımına ihtiyaç duyulur. İşaretler, sağlığınız için ne zaman endişelenmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olabilir.

Uyku Sorunları

Çoğu zaman, ilk aşamadaki herhangi bir hastalık uyku bozukluğu ile belirlenir. Uyku sorunu ara sıra normal olabilir, ancak uzun süre geçmeyen uyku sorunları mutlaka bir sağlık sorununun işaretidir. Uykusuzluk veya tam tersine uyku halinin artması görülebilir.

Yorgunluk ve İlgisizlik

Psikolojik bozukluklarla, sürekli bir yorgunluk hissi ve hiçbir şey yapmama isteksizliği vardır. Kişi daha önce çok sevdiği şeyden zevk alamaz, ayrıca bir zamanlar onu büyüleyen bir meslek tamamen anlamsız görünebilir. Hatta daha önce hayran olduğu yiyeceklerden bile vazgeçebilir.

Yeme Bozukluğu

Uykuda olduğu gibi yeme davranışında da iki uç nokta vardır. Yemek yemeyi tamamen reddetmek veya tam tersine sistematik bir aşırı yemek yeme hareketi görülebilir. Hızlı kilo kaybı veya artışı fark ettiğinizde acil uzman yardımına ihtiyaç vardır.

Kontrolsüz Ruh Hali Değişimleri

Ruh halindeki mantıksız değişiklikler de endişe verici bir sinyaldir. Her şeyden önce, bilinen bir neden olmadan kötü bir ruh hali yaşamak bir uyarı işaretidir. Bu durum aynı zamanda umutsuzluk hissini de şiddetlendirir. Bunlar, tedavi edilmezse bir kişinin hayatını mahvedebilecek depresif bir durumun ana habercileridir.

Kimsenin Sizi Anlamadığı ve Yalnız Olduğunuz Hissi

Zor bir duygusal durum, sevdikleriniz tarafından ağırlaştırılır, çünkü anlamadıkları ve sizi duymadıkları hissi vardır. Bu nedenle bir partnerle, ebeveynlerle, hatta bazen çocuklarla çatışmalar yaşanabilir. Bazı durumlarda iş arkadaşları da hedef alınır.

Sebepsiz Saldırganlık

Sıradan durumlara yersiz tepki veriyor ve çıldırıyorsanız, artık öfkenizle baş edecek gücünüz yoksa ve sürekli başkalarına kırılıyorsanız, bir uzmana görünmeniz gerekebilir.

Ek olarak oryantasyon bozukluğu, dikkat dağınıklığı, kaygı, izolasyon, olumsuz düşünceler, umutsuzluk, ağlama, panik ve korku, aşırı alkol tüketimi ve uyuşukluk gibi belirtiler de kararsız bir duygusal durumun endişe verici belirtileri olarak kabul edilir.