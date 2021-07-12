Acısız ve kalıcı: Bronzlaştıran 7 doğal yağ

Bronz bir tene sahip olmak için güneşin altında saatler harcayarak acılı ve kırmızı bir görüntüye kavuşmak pek iç açıcı değil. Gelin çikolata gibi ve kalıcı bronzluk için doğal yağları inceleyelim.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları artarken birçok insan bronz ten hayali ile saatlerini güneşin altında geçiriyor.

Uzmanlar, uzun süre güneşlenmenin cilde zararlarından sıklıkla bahsederken, bronz olmak yerine ıstakoz gibi kırmızılaşma ihtimaliniz de yüksek... Bu nedenle bilinçli güneşlenmek ve doğru ürünleri kullanmak büyük önem taşıyor.

Bronzlaştırıcı yağların içindeki kimyasallar güneş ışınlarını vücudunuza daha çok çekerek bazen yanık, çoğu zaman leke ve genellikle de geçiçi bir renk değişimi sağlamaktadır. Ancak kalıcı ve orijinal bronz tene kavuşmak doğal yağlarla daha mümkün..

Yağın doğal olması da çok önemli. Yağlar, cildinizi hem nemlendirir hem de soyularak kötü görünmesine engel olacaktır. Güneşlendikten sonra duş almanız ve nemlendirici kullanmanız, güneş altında nemini kaybetmiş cildinize nemini yeniden kazandırır ve rahatlamasını sağlar.

İşte güneşlenirken kullanabileceğiniz çikolata tenin sırrı yağlar ve kullanımı..

KAKAO YAĞI

Bronzlaşmak için katkıda bulunan kozmetik ürünlerin yanı sıra birçok doğal yağ seçeneği bulunduğunu unutmayın. Açık bir ten rengine sahipseniz özellikle de kakao yağı size acısız ve hızlı bir bronzlaşmanın anahtarını verecektir.

Bronzlaşmak için, güneşlenmeden önce cildinize mutlaka güneş koruyucu krem sürün. Ardından kakao yağını sürerek güneşlenebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Naturel yağlar, çikolata görünümlü bir bronzluk elde etmek için en verimli ve en ucuz yöntem. En bilineni Hindistan cevizi yağı. Bu yağı saf formda kullanabilir veya hazır güneş koruyucu kremlerle karıştırabilirsiniz.

Daha iyi etki için, güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulayın

SAF ZEYTİNYAĞI

Güneşlenmeye başlamadan önce cildinize uygun bir güneş kremi sürmek yetmez bir de zeytinyağı ile desteklemek gerekir. Böylece cildinizi hem beslemiş ve nemlendirmiş olursunuz hem de istediğiniz bronzluğa ulaşmada katkıda bulunmuş olursunuz.

AVOKADO YAĞI

Avokado yağı, E vitamini konusunda oldukça zengin bir cilt dostudur. Güneşin zararlı ışınlarını cildinizden uzak tutan avokado yağı, tenin nem dengesini korur.

Cildin tahriş olmadan bronzlaşmasını sağlayan avokado yağı, göz çevresine çok ince bir şekilde uygulanmalıdır.

Hassas ciltlerin de rahatlıkla kullanabileceği bu etkili bronzlaştıran yağ, ciltte kızarıklık oluşmasını da önlemektedir.

FINDIK YAĞI

Fındık yağı yapısında bulunan maddeler, cildin esmerleşmesini sağlamaktadır.

Güneşe çıkmadan 30 dakika önce cilde uyguladığınız fındık yağı; cildin hasar görmeden esmer kıvama gelmesini destekler.

HAVUÇ YAĞI

Havuç yağı, cildi bronzlaştırma konusunda öncü olan yağlardan biridir.

Oldukça etkili sonuçlar veren havuç yağını kullanırken ölçülü olmanız önerilir. Aksi halde bitter çikolataya dönebilirsiniz.

Çok yoğun kullanımda cildi yakan ve tahrişe neden olan bu yağ, oldukça ince katmanlar halinde sürülmeli ve mutlaka cilt tarafından emildikten sonra güneşe çıkılmalıdır.

SUSAM YAĞI

Susam tohumu yağı en bilinen bronzlaşma ve güzellik iksiridir. Ciltteki melanin üretimini teşvik eder. Güneş yanıklarının tedavisinde yardımcı olabilir. Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarının cildinize zarar vermesini önler.