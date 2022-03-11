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    Açlığı bastıran 10 doyurucu yiyecek

    Lif içeriği ve besleyici özellikleri sayesinde bazı gıdalar günün her saatinde iştahı ve açlık krizlerini yatıştırmaya yardımcı olur. İşte kilo vermeye yardımcı açlığı bastıran 10 sağlıklı gıda.
    • Özel İçerik
    • 11.03.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 17:35
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    Açlığı bastıran 10 doyurucu yiyecek

    Sürekli yemek yemeden veya yenilen şeyi çok miktarda tüketmeden tok hissetmeye yardımcı olan bazı yiyecekler vardır. Beslenme uzmanları, sağlıklı ve dengeli beslenme kapsamında genellikle yağ ve şeker açısından fakir bir beslenme düzeninin daha doyurucu olduğunu vurguluyor.

    İştahınızı bastırmak etmek için yiyecekleri iyi çiğnemek de önemlidir. Açlık, yemeye başladığımız andan itibaren yaklaşık 20 dakika sürer, eğer iyi çiğnerseniz fazla yemeye ihtiyacınız olmadan doyarsınız ve ayrıca sindirim kalitesini de artırmış olursunuz.

    İştahı bastırmada su da çok önemlidir. Su bir yiyecek değildir, ancak bazı durumlarda açlık ve susuzluk hisleri karıştırılabilir. Sindirim sistemini soğutabileceği ve yiyecekleri sindirmeyi zorlaştırabileceği için suyun çok soğuk olmaması önemlidir.

    Aç kalmadan kilo vermek ister misiniz? İşte en doyurucu ve sağlıklı yiyecekler.

    Açlığı bastıran 10 doyurucu yiyecek #1

    YULAF EZMESİ

    Yulaf ezmesi sindirimi yavaşlattığı, karbonhidratların emilimine yardımcı olduğu ve kolesterolü düşük tuttuğu için sizi daha uzun süre tok tutan mükemmel bir tahıldır. Lif, nişastalı karbonhidratlar, vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlar içerir.

    Açlığı bastıran 10 doyurucu yiyecek #2

    PAZI

    Acıktıysanız istediğiniz tüm sebzelerle bir salata hazırlayabilir veya sebzeleri haşlayabilir ve iştah açıcı bir yemek hazırlayabilirsiniz. İştahınızı bastıracak ve formunuzu koruyacaklar. Pazı, çok yönlü bir sebze olduğu için mükemmel bir fikirdir.

    Açlığı bastıran 10 doyurucu yiyecek #3

    YUMURTA

    Güne başlarken yumurta yemek kilo vermenize yardımcı olur çünkü iştahınızı bastırırken aynı zamanda sizi saatlerce enerjik tutar. Aşırıya kaçmamak ve kızartmaktan kaçınmak en iyisidir.

    Açlığı bastıran 10 doyurucu yiyecek #4

    MERCİMEK

    Mercimek, sindirilmeden mideden geçen ve kalın bağırsakta fermente edilen bir karbonhidrat olan dirençli nişasta bakımından zengindir. Bu süreç vücudun depolanmış yağı yakıt olarak kullanmasını sağlar.

    Açlığı bastıran 10 doyurucu yiyecek #5

    ELMA

    Elmaları günlük olarak yemek, lif oranı yüksek olduğu için iştahı düzenler, beynin daha fazla yemek istememesini ve midenin tok hissetmesini sağlar. Ek olarak, içerdiği lif kan şekeri seviyelerini dengede tutar.

    Açlığı bastıran 10 doyurucu yiyecek #6

    YABAN MERSİNİ

    Yaban mersininin iştahı bastırması inanılmaz gibi görünse de bu harika meyvenin en fazla lif içeren meyvelerden biri olması bunu sağlar. Yaklaşık 10-12 yaban mersini açlığınızı anında yatıştıracaktır. Birçok fayda sağlayan sağlıklı bir atıştırmalıktır.

    Açlığı bastıran 10 doyurucu yiyecek #7

    SOMON

    Omega 3 yağ asitleri açısından zengin bir balık olan somon, sizi daha uzun süre tok hissettireceği gibi iştahınızı da uzun süre bastıracaktır.

    Açlığı bastıran 10 doyurucu yiyecek #8

    SEBZE ÇORBALARI

    Çorba çok doyurucudur. Bir kase çorba, yemekten önce açlığı gidermeye ve iştahı azaltmaya yardımcı olur. Tercihen evde az yağlı ve sebzelerle hazırlamak daha iyidir.

    Açlığı bastıran 10 doyurucu yiyecek #9

    KURU YEMİŞLER

    Kuru yemişler sağlıklı yağlar içerir ve kolesterolü düşük tutmaya yardımcı olur. Ek olarak, iyi bir lif kaynağıdırlar ve bu nedenle midede karbonhidratlardan daha uzun süre kaldıkları için iştahınızı bastırmanıza yardımcı olurlar. Yüksek kalorili oldukları doğrudur, bu yüzden alımları sınırlandırılmalıdır.

    Açlığı bastıran 10 doyurucu yiyecek #10

    ISPANAK

    Acıktıysanız iştahınızı bastıracak ve anında tokluk sağlayacak bir ıspanak salatası ya da istediğiniz tüm sebzelerle bir tabak haşlanmış ıspanak hazırlayabilirsiniz. İştahınızı bastıracak edecek ve formunuzu korumaya yardımcı olacaktır.


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