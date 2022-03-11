Açlığı bastıran 10 doyurucu yiyecek

Lif içeriği ve besleyici özellikleri sayesinde bazı gıdalar günün her saatinde iştahı ve açlık krizlerini yatıştırmaya yardımcı olur. İşte kilo vermeye yardımcı açlığı bastıran 10 sağlıklı gıda.

Sürekli yemek yemeden veya yenilen şeyi çok miktarda tüketmeden tok hissetmeye yardımcı olan bazı yiyecekler vardır. Beslenme uzmanları, sağlıklı ve dengeli beslenme kapsamında genellikle yağ ve şeker açısından fakir bir beslenme düzeninin daha doyurucu olduğunu vurguluyor.

İştahınızı bastırmak etmek için yiyecekleri iyi çiğnemek de önemlidir. Açlık, yemeye başladığımız andan itibaren yaklaşık 20 dakika sürer, eğer iyi çiğnerseniz fazla yemeye ihtiyacınız olmadan doyarsınız ve ayrıca sindirim kalitesini de artırmış olursunuz.

İştahı bastırmada su da çok önemlidir. Su bir yiyecek değildir, ancak bazı durumlarda açlık ve susuzluk hisleri karıştırılabilir. Sindirim sistemini soğutabileceği ve yiyecekleri sindirmeyi zorlaştırabileceği için suyun çok soğuk olmaması önemlidir.

Aç kalmadan kilo vermek ister misiniz? İşte en doyurucu ve sağlıklı yiyecekler.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi sindirimi yavaşlattığı, karbonhidratların emilimine yardımcı olduğu ve kolesterolü düşük tuttuğu için sizi daha uzun süre tok tutan mükemmel bir tahıldır. Lif, nişastalı karbonhidratlar, vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlar içerir.

PAZI

Acıktıysanız istediğiniz tüm sebzelerle bir salata hazırlayabilir veya sebzeleri haşlayabilir ve iştah açıcı bir yemek hazırlayabilirsiniz. İştahınızı bastıracak ve formunuzu koruyacaklar. Pazı, çok yönlü bir sebze olduğu için mükemmel bir fikirdir.

YUMURTA

Güne başlarken yumurta yemek kilo vermenize yardımcı olur çünkü iştahınızı bastırırken aynı zamanda sizi saatlerce enerjik tutar. Aşırıya kaçmamak ve kızartmaktan kaçınmak en iyisidir.

MERCİMEK

Mercimek, sindirilmeden mideden geçen ve kalın bağırsakta fermente edilen bir karbonhidrat olan dirençli nişasta bakımından zengindir. Bu süreç vücudun depolanmış yağı yakıt olarak kullanmasını sağlar.

ELMA

Elmaları günlük olarak yemek, lif oranı yüksek olduğu için iştahı düzenler, beynin daha fazla yemek istememesini ve midenin tok hissetmesini sağlar. Ek olarak, içerdiği lif kan şekeri seviyelerini dengede tutar.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersininin iştahı bastırması inanılmaz gibi görünse de bu harika meyvenin en fazla lif içeren meyvelerden biri olması bunu sağlar. Yaklaşık 10-12 yaban mersini açlığınızı anında yatıştıracaktır. Birçok fayda sağlayan sağlıklı bir atıştırmalıktır.

SOMON

Omega 3 yağ asitleri açısından zengin bir balık olan somon, sizi daha uzun süre tok hissettireceği gibi iştahınızı da uzun süre bastıracaktır.

SEBZE ÇORBALARI

Çorba çok doyurucudur. Bir kase çorba, yemekten önce açlığı gidermeye ve iştahı azaltmaya yardımcı olur. Tercihen evde az yağlı ve sebzelerle hazırlamak daha iyidir.

KURU YEMİŞLER

Kuru yemişler sağlıklı yağlar içerir ve kolesterolü düşük tutmaya yardımcı olur. Ek olarak, iyi bir lif kaynağıdırlar ve bu nedenle midede karbonhidratlardan daha uzun süre kaldıkları için iştahınızı bastırmanıza yardımcı olurlar. Yüksek kalorili oldukları doğrudur, bu yüzden alımları sınırlandırılmalıdır.

ISPANAK

Acıktıysanız iştahınızı bastıracak ve anında tokluk sağlayacak bir ıspanak salatası ya da istediğiniz tüm sebzelerle bir tabak haşlanmış ıspanak hazırlayabilirsiniz. İştahınızı bastıracak edecek ve formunuzu korumaya yardımcı olacaktır.