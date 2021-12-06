Açlığı gidermek ve hızlı kilo vermek için en iyi 5 yöntem

Açlığı gidermek ve hızlı kilo vermek için en iyi 5 yöntem

Özellikle kış aylarında daha besleyici ve yüksek kalorili yemekler istediğinizde kilonuzu korumak ve kilo verebilmek imkansız hale gelebilir. İşte açlığınızı gidermek ve kilo verebilmek için ipuçları.

Araştırmalar, aşırı kısıtlayıcı diyetlerin yeme isteklerini artırabileceğini gösteriyor, bu nedenle asıl mesele, açlığı ve yüksek kalorili yiyeceklere olan istekleri gerçekten gidermeye yardımcı olabilecek besinleri yemektir.

Diğer bir yöntem de diyeti bozmadan kendinizi tok hissedebilmeniz için daha sağlıklı seçeneklere sahip olmaktır.

Bir yemek yeme dürtüsü hissettiğinizde, açlığı bastıran bu yiyeceklerden birine uzanarak diyetinizi bozmadan bu isteklerden kurtulabilirsiniz.

YEMEĞE ÇORBA İLE BAŞLAYIN

Çorba, yemekten önceki harika bir destekleyicidir. Yüksek su içeriği ile sizi daha az kalori ile doyurur.

Yemeklerden önce et suyu ile yapılmış bir çorba veya sebze çorbası yemek, yemek yerken tükettiğiniz kalori miktarını azaltır. Birçok beslenme uzmanı, her gün çorba yenilmesini tavsiye ediyor.

Bunlar et suyu, sebze, domates çorbası gibi düşük kalorili veya fasulye gibi lif oranı yüksek çorbalar olmalıdır. Çalışmalar, ilk yemek olarak çorba yemenin, katılımcıların yemek yerken yaklaşık yüzde 20 daha az kalori veya ortalama 134 kalori daha az yemelerine yardımcı olduğunu göstermektedir.

DİYETİNİZİ LİF AÇISINDAN ZENGİN MEYVELERLE DOLDURUN

Meyve, diyetinizdeki lif miktarını artırmaya yardımcı olur. Bir su bardağı kadar ahududu 8 gr, yaban mersini 6 gr lif içerirken, orta boy bir elma yaklaşık 4,5 gr, armut 5.5 gr ve portakal 4 gr lif içerir.

Araştırmalar, her ana öğünden önce elma veya armut yiyenlerin, yemekten önce meyve yemeyenlere göre önemli ölçüde daha fazla kilo verdiğini göstermektedir.

PROTEİN YİYİN

Açlığı gidermek söz konusu olduğunda, protein açısından zengin besinler en iyi arkadaşınız olabilir. Doyuruculuk listesinde üst sıralarda yer alan iyi protein kaynakları arasında yumurta, yoğurt, balık ve yağsız kümes hayvanları bulunur.

En iyi etki için, açlığı ve iştahı kontrol etmede yardımcınız olacak hafta sonuna proteinle (ilk öğünde yaklaşık 25-30 g) başlamayı deneyin. Bu kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Çalışmalar, yumurta ve hindi eti içeren bir sandviç gibi yüksek proteinli kahvaltının daha doyurucu olduğunu ve kişilerin öğle yemeğinde kahvaltıdan daha az kalori almasına yardımcı olduğunu göstermektedir.

BİTTER ÇİKOLATAYI TERCİH EDİN

Açlık krizlerinde en çok istediğiniz şey bazen çikolatadır. Çikolata ihtiyacı hissediyorsanız, en az yüzde 70 kakao içeren bir parça bitter çikolata tercih edin.

Daha az şeker ve kaloriye sahiptir ve faydalı antioksidanlar açısından zengindir, bu nedenle açlığı kontrol etmek için kan şekeri seviyelerini sabit tutmaya yardımcı olur.

Bir başka harika seçenek de 150 gr sade yoğurt ile iki çay kaşığı kakao tozunu karıştırarak çikolatalı proteinli puding yapmaktır. Yoğurttaki protein tok kalmanıza yardımcı olur ve kakao tozu çikolata ihtiyacını karşılayacaktır.

YULAF TÜKETİN

Yulaf, kalp sağlığı için sıklıkla önerilen bir tam tahıl olan lif bakımından yüksektir ve birkaç çalışma iştahı ve açlığı kontrol etmeye de yardımcı olabileceğini göstermektedir. Yulaf ezmesi, beta glukan adı verilen çok sayıda çözünür diyet lifi içerir.

Beta glukanın sindirimi yavaşlattığı, kan şekerini ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Bir bardak kadar yulaf, açlığı bastıran yaklaşık 150 kalori ve 4 gr lif içerir. Yemeklere ve tatlılara yulaf ezmesi ekleyin.