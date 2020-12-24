Açlık otu nedir, faydaları nelerdir? Açlık otu nasıl tüketilir?

Etkili bir biçimde metabolizmayı çalıştırmak sureti ile zayıflamaya yarayan açlık otu, bitki çayı formu ile insanların kilo vermesine yardımcı olmaktadır. Peki açlık otu nasıl tüketilmelidir?

Son günlerin gözde bitkisi olan açlık otu, ismiyle olduğu kadar görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Özellikle kilo vermek isteyenlerin merak ettiği bu bitki, vücutta yağ yakılmasına yardımcı olur ve tokluk hissi veriyor.

Zayıflamak isteyenlerin sıkça tercih ettiği açlık otu nedir? Açlık otunun faydaları nelerdir? Nasıl zayıflatır? Açlık otunun çayı nasıl hazırlanır? İşte detaylar..

AÇLIK OTU NEDİR?

Açlık otu, Arapça’da “senna yaprağı” olarak bilinir. Ülkemizde ise “erkek sinameki”, “deve gözü” gibi farklı isimlerle tanınır.

Afrika, Çin, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde yetişir. Osmanlı döneminde kabızlık sorunu için doğal müshil olarak kullanılan açlık otuda, sinameki bitkisine benzerliğiyle de bilinir.

Mide sorunu ve zayıflama da etkili olan açlık otunun, aynı zamanda vücuttan ödem de atar. Genelde çay olarak tüketilen Bu ot, damakta ekşimsi bir tad bırakır.

AÇLIK OTU FAYDALARI

Tansiyonu düzenleyici etkilere sahiptir.

Bağırsakları düzenler. Kabızlıktan kurtulmaya yardımcı olur. Doğal müshil etkileri gösterir.

Metabolizmayı harekete geçirir, hızlandırır. Böylece daha kolay kilo vermeyi saplar.

Tokluk hissi verir. Uzun süre, rahatça acıkmadan zaman geçirmeyi sağlar. Açlık krizlerini bastırır.

Antibaktariyel bir bitkidir. Sivilcelere karşı da etkilidir.

Kısa sürede kepekten kurtulmayı sağlar. Saç dökülmesini engeller.

Hazımsızlık ve gaz sancılarını giderici etkisi vardır.

Kilo vermek isteyenlerce tercih edildiği bilinmektedir.

Diüretik özelliklere sahiptir. Vücutta biriken ödemin atılmasını sağlar.

AÇLIK OTU NASIL İÇİLİR?

Açlıkotu çayı hazırlamak pratik ve kolaydır.

Suyu kaynatın ve bardak içine alın. İçerisine 8-10 adet kadar açlıkotunu atın ve 5 dakika kadar demlenmesi için bekleyin.

5 dakika sonra çayınızı süzün Bu çaydan günde 1-2 defa tüketilebilir.