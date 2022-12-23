Adaçayını yakın, nazar ve cinlerden arının!

Evde yapılan bazı ritüeller, kötü enerjilere iyi geliyor. Adaçayı ritüeli de bunlar arasında yer alıyor. Hem kötü ruhlardan hem de nazardan korumaya destek veriyor.

Bazı insanlar nazar ve kötü enerjilere çok inanır. Herkesin inanç tarzına göre de bu enerjilerle baş etme yöntemleri vardır.

Bazıları dualarla bu durumlardan kurtulmak ister bazıları ise yine inanç sistemlerine göre ritüeller yapar. Bu riütellerde ise birbirinden farklı otlar kullanılır.

Bu ritüellerde kullanılan otlardan birisi de adaçayı..

Adaçayı hem sağlık için hem de ruh için oldukça faydalı. Adaçayının sağlık için olan faydalarına bakmamız gerekirse; cilde, boğaz ağrısı ve ağız yaralarına, hazımsızlık ve mide yanmasına, öksürüğe ve bronşite, adet gecikmesine, adet dönemi öncesi görülen mide bulantısı ve baş ağrısı gibi semptomlara, stres ve uykusuzluğa iyi gelir.

Bu kadar faydalı olan bir bitkinin zararlı olması zaten imkansız. Üstelik adaçayı geçmişten günümüze; dünyanın farklı yerlerinde tıbbi, manevi, spirütüel ve mutfak gibi alanlarda kullanım geçmişine sahip.

Sağlıkla ilgili olan faydalarına göz gezdirdiysek, şimdi ritüel olarak nasıl değerlendireceğimize bakalım..

Adaçayı Romalıların birçok ritüeline eşlik etmiştir ve o dönemlerde de kutsal bitki olarak adlandırılmıştır. Peki, Adaçayı ritüeli nasıl yapılır?

Adaçayı ritüeli

Nasıl yakılır?

Bir tutam adaçayını toprak bir güveç içine yerleştirin.

Adaçayı tütsüsü elde etmek için kuru otları çakmakla tutuşturun.

Birkaç saniye yanmasını bekleyin ve daha sonra söndürün.

Söndürdüğünüzde, yanan kısımdan saplara kadar yavaş yavaş köz olduğunu göreceksiniz.

Ardından dumanı tüten otları, odanızın veya salonunuzun etrafında gezdirin.

Adaçayı ritüelinin faydası

Adaçayı ritüeli sayesinde; bulunduğunuz ortamda yer alan kötü enerjilerden kurtulabilirsiniz. Nazar ve kötü ruhlara karşı korumacıdır. Ortamın kötü enerjisini siler atar.

Sinüs hastalıkları, boğaz iltihapları, baş ağrıları gibi rahatsızlıkların semptomlarının azalmasında hatta zamanla yok olmasında büyük rol oynar.

Anksiyete, depresyon gibi bazı duygu durum bozukluklarını tedavi eder.Ruhunuza iyi gelir. Adaçyı yakarken dilek tutmayı ve iyileşmeyi dilemeyi unutmayın.

Adaçayı yakmak uyku sorunlarını iyileştirmekle birlikte başınızı yastığa koyduğunuzda çok daha az kaygılı ve çok daha kaliteli bir uyku geçirmenize yardımcı olur. Uykusuz geçen gecelerin bitmesinde de bu ritüelin büyük bir faydası var.

Eğer yeni veya yabancı bir nesnenin olumsuz geçmişi ve enerjisine dair endişeleriniz varsa, adaçayı yakmak zihninizi rahatlatabilir ve nesneyi sizin için temiz hale getirebilir.