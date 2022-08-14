Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyeti nedir?

Verdiği kilolarla büyük bir değişim yaşayan ve bunu Sirtfood diyetiyle başardığını açıklayan dünyaca ünlü yıldız Adele'in uyguladığı diyet hakkında bilinmesi gerekenleri derledik...

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, kilo kaybının hayatını değiştirdiğini söylüyor. Dönüşümüne 2012 yılında sigara, alkol ve tatlılara veda ederek başlayan ünlü yıldız, yıllarca fazla kiloları ve halktan gelen eleştirilerle boğuştuğunu, bu yüzden koronavirüs salgınında karantina sırasında günde üç defaya kadar egzersiz yapmaya başladığını ve ardından Sirtfood diyetini keşfederek kilo verdiğini söylüyor.

İşte İngiliz şarkıcı Adele'in 45 kilograma kadar kilo verd,ü, diyetle ilgili bilinmesi gereken her şeyi...

Sirtfood diyeti nedir?

Sirtfood diyeti, hızla bir beslenme fenomeni haline geldiği 2017 yılında Aidan Goggins ve Glen Matten tarafından yayınlanmıştır. Bu diyetin yönlendirildiği anahtar şey, güçlü antioksidan aktiviteye sahip bitki bileşikleri olan polifenollerdir. En çok meyvelerde, sebzelerde, çayda ve kakaoda bulunurlar.

Polifenoller metabolizma, iltihap ve yaşam süresi dahil olmak üzere bir dizi vücut fonksiyonunu düzenleyen sirtuin proteinlerini aktive eder. Araştırmalar devam etse de vücutta artan sirtuin seviyelerinin sağlıklı ve daha uzun bir ömrü etkileyebileceği bilinmektedir.

Sirtfood diyeti nasıl yapılır?

Sirtfood diyeti iki aşamaya ayrılır.

1. Yeşil smoothie aşaması

İlk üç gün için günde üç yeşil smoothie ve sadece sirtuin aktive eden yiyeceklere odaklanan bir öğün olmak üzere 1.000 kalori almanız gerekir.

Daha sonra dördüncü günden yedinci güne kadar günlük kalori alımınızı 1500'e çıkaracaksınız. Aynı prensibe göre iki yeşil smoothie ve iki öğün tüketeceksiniz. Diyetin yazarlarına göre, sadece yedi günde 4 kilo vermelisiniz.

Kilo vermek için sağlıklı yeşil smoothie'nize lahana, roka, maydanoz, ıspanak gibi yeşil sebzelerin yanı sıra kereviz, elma, zencefil ve limon ekleyebilirsiniz.

Maydanoz ve elmalı smoothieyi deneyin:

- 75 gr lahana

- 30 gr roka

- 5 gram maydanoz

- 2 sap kereviz

- Yarım yeşil elma

- 1 limon veya yarım limon

- 1 cm taze zencefil

- Yarım çay kaşığı matcha yeşil çay

2. Bakım aşaması

Önünüzdeki iki hafta boyunca yeşil smoothie alımınızı günde bire indirecek ve öğünlerinizi üçe çıkaracaksınız. Her öğün sirtuinleri aktive eden yiyecekler içermelidir. En önemlisi, bu aşamada stresli ve zahmetli kalori sayımını durdurabilirsiniz.

Meyve ve sebzeler: Lahana, maydanoz, soğan, roka, kırmızı acı biber, kereviz, yaban mersini, çilek, hurma

İçecekler: Kahve, matcha, yeşil çay

Otlar ve baharatlar: Soya, kapari, zerdeçal, yenibahar

Diğer malzemeler: Ceviz, bitter çikolata (%85 kakao), karabuğday, zeytinyağı, somon

Aynı çeşit yiyeceklerden sıkılmamak için bazen çilek ve yaban mersini yerine ahududu ve böğürtlen gibi meyveler yiyebilir, ceviz yerine fıstık veya Antep fıstığını da harika bir atıştırmalık olarak beslenme düzeninize dahil edebilirsiniz.

Kilo kaybı ile sirtuin içeren gıdaların tüketimi arasındaki bağlantıyı doğrulayan çok fazla araştırma olmamasına rağmen, bu diyetin çok etkili olduğu kanıtlanmıştır. Gıdalar sağlıklıdır ve uygun dengeyi destekleyen bir diyettir.