Adet döneminde hamile kalınır mı? Adet döneminde hamile kalmak kolay mı?

Adet döneminde hamile kalınır mı? Adet döneminde hamile kalmak kolay mı?

Regl dönemindeyken hamile kalınır mı? sorusu en merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, regliyken hamile kalma olasılığı var mıdır? İşte merak edilen detaylar...

Ergenlik döneminden başlayarak menopoz dönemine kadar her ay düzenli olarak gerçekleşen vajinal kanamalar, regl ya da adet dönemi olarak tanımlanır.

Regl döneminin süresi ve kanamanın miktarı kişiden kişiye değişir.

Hormonal değişikliklere bağlı olarak değişkenlik gösteren regl döngüsü, 21 ile 35 gün arasında gerçekleşir.

Adet döngüsü, kadınların hamile kalma süreçlerini olumlu bir şekilde etkiler.

Bu yüzden çiftler, bu döngüyü yakından takip ederek hamile kalma sürecini hızlandırır.

Kimi kişiler adet dönemlerinin son bir ya da ikinci gününde cinsel ilişkiye girmeyi tercih ederler.

Bu ilişki sonrasında adet kanamasının meydana gelmesi ise adetliyken hamile kalınır mı? sorusunun sorulmasına neden olur.

Adetliyken hamile kalınır mı?

Adet kanaması başladıktan 1-2 gün sonra hamile kalma olasılığı neredeyse yoktur.

Ancak, kanaması devam etmesine rağmen, adet döneminin sonlarına doğru korumasız cinsel ilişkiye girilirse hamile kalma olasılığı doğabilir.

Bu durumda adet döneminde girilen korumasız cinsel ilişkinin gebelikten tamamen koruduğuna dair net bir tıbbi bilgi yok.

Nadir karşılaşılan bir durum da olsa, adetliyken girilen cinsel ilişki ile hamile kalınabilir.

Eğer çiftler, bebek arzusu içerisindeyse yumurtlama dönemlerini takip etmeli ve bu periyotlarda cinsel ilişki yaşamalıdır.